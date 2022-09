Família acusa PMs de torturar e executar irmãos em sítio no sul da Bahia

Os jovens Igor de Lima Correia e Otávio Inácio Costa nasceram de pais diferentes, mas se tornaram irmãos após Otávio perder a mãe aos 18 anos e ser acolhido pela família de Igor. Mas o que essa nova família não esperava era que uma tragédia iria destruir tudo. No dia 24 de junho deste ano, os dois rapazes foram mortos enquanto estavam em um sítio na cidade de Itacaré, no sul da Bahia.

Em relato feito nas redes sociais, a família dos irmãos denunciaram que os dois foram torturados e mortos por policiais militares do município. No dia do crime, segundo a família, os irmãos estavam fazendo um serviço de manutenção em um sítio longe do centro da cidade e iriam passar a noite no local.

Segundo o texto, na madrugada do dia 24 de junho, "oito policiais militares de Itacaré, alguns sem farda e com capuz", teriam invadido sítio aos tiros e gritos. Na confusão, Igor chegou a levar um tiro na perna. O texto conta que os irmãos foram torturados por informações sobre um dinheiro que supostamente pertenceria a traficantes da região, mas como não sabiam de nada acabaram mortos.

Um amigo dos irmãos que também estava no local conseguiu escapar, apesar de ter levado um tiro de raspão e caído de uma ribanceira no sítio. Ele ainda identificou dois dos PMs que teriam participado da ação.

No perfil "Justiça por Igor e Otávio", a mãe dos meninos conta na que, na manhã de 24 de junho, foi junto com o pai deles buscá-los para passar o fim de semana em casa já que era festa de São João, mas quando chegou no sítio encontrou os filhos caídos no chão,

"Não acreditei no que estava vendo, estavam com um buraco na cabeça, tiro de execução. Meu coração parou, não acreditava no que meus olhos estavam me mostrando, sensação de afundar pra dentro da terra de tanta dor", escreveu a mãe de Igor e Otávio.

"Tenho informações que os policiais, o mandante e o executor estão trabalhando em Serra Grande, onde moro, e estão a procura do sobrevivente para queima de arquivo. Os dois policiais já foram denunciados ao Ministério Público e ao Delgado Ricardo Ribeiro (Titular da DT de Itacaré). isso já tem dois meses e eles continuam dando voltinha de viatura em Serra Grande. Eles tiraram a vida dos meus filhos, isso não volta mais", desabafa.

Nos posts, a família ainda conta que tiveram a casa invadida e foram ameaçados com bilhetes e tiros nas paredes da frente do imóvel. Com medo, eles saíram de casa enquanto buscam por justiça.

(Foto: Reprodução/Redes Sociais) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Procurado, o Ministério Público estadual (MP-BA) afirmou que está acompanhando ativamente o andamento do trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil local para elucidar o caso. "Logo que o inquérito policial for concluído e remetido ao MP, a Promotoria de Justiça prosseguirá com as providências previstas no ordenamento jurídico para responsabilização dos envolvidos".

Já a Polícia Civil informou que oitivas estão sendo realizadas e as testemunhas estão sendo ouvidas, "portanto todo o trabalho de polícia judiciária está sendo realizado. Mais detalhes não estão sendo divulgados neste momento, para não atrapalhar o decorrer da investigação."

A Polícia Militar também foi procurada, mas não se posicionou até o momento desta publicação.