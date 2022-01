Família busca mulher de São Paulo que desapareceu na Rodoviária de Salvador

Uma família do Guarujá, no litoral de São Paulo, está procurando uma mulher de 31 anos, chamada Juliana do Espírito Santo, que desapareceu na rodoviária de Salvador, sem celular, por volta das 19h de terça-feira (11). A paulista foi vista pela última vez pela sua amiga e estava com uma passagem comprada para retornar ao seu estado, mas ninguém sabe se ela chegou a embarcar.

(Foto: reprodução)

A irmã de Juliana, Natália do Espírito Santo, explica que a mulher sofre com uma doença psicológica, o que gera crises e ela precisa tomar um remédio controlado. Juliana veio para Salvador no último dia 10 para fazer uma pesquisa para uma peça que envolveria a história de sua família. "Ela iria para Sergipe para conhecer uma parte da família que ela não tem muito contato", explica.

Antes de embarcar para Sergipe, Juliana parou em Salvador para visitar a cidade e reencontrar alguns amigos da época que ela morou aqui, há uns seis anos atrás. A mulher chegou a ir para Aracaju, mas retornou para a capital baiana no mesmo dia, quando decidiu ir até o aeroporto comprar uma passagem de volta para São Paulo. "Acredito que ela já estava em crise e queria voltar para casa, mas não chegou a embarcar no avião", conta a irmã.

Por conta da crise, Natália acredita que sua irmã tenha tentado voltar para casa através de um ônibus da rodoviária de Salvador. Ao chegar no local, a turista se perdeu de sua amiga que estava com ela na cidade e com as suas coisas, dentre elas o seu celular. A família já entrou em contato com a polícia para iniciar as buscas por Juliana. Caso alguém identifique a mulher desaparecida, a família pede que entre em contato através do número (13) 98103-5116.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) irá investigar o desaparecimento da turista de São Paulo. "Conforme relato do fato registrado na Delegacia Virtual, a mulher apresentou descontrole emocional. Testemunhas serão ouvidas e a especializada realizará diligências."

O CORREIO tentou contato com a Sinart, empresa que administra a Rodoviária de Salvador, mas ainda não obteve retorno.