Família de Arcrebiano pede saída do brother no BBB: 'Pela saúde mental dele'

Arcrebiano foi o grande alvo da casa nesta semana, tendo recebido 9 votos na formação do paredão. Por trás dessa rejeição coletiva estava Karol Conká, que saiu falando mal dele para os outros brothers e sisters.

Na madrugada desta terça (9), o ex-casal sentou para conversar e aparar as arestas, mas o papo acabou sendo ainda mais doloroso para Arcrebiano, que chegou a pedir para ser eliminado no paredão hoje à noite.

"Amanhã (hoje) eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Tô maluco já, eu não to aguentando mais isso aqui. Eu tenho meu trabalho lá fora, eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia e eu era muito feliz. Agora eu tô triste", lamentou o modelo para Karol Conká.

Ao ver o choro de Bil, como é conhecido, a equipe dele, junto com a família, usou as redes sociais do brother para pedir a saída dele do reality.

"Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família", disse a equipe no Twitter dele.

A equipe do modelo comentou a conversa entre ele e a rapper, classificando a situação como "doentia" e as atitudes de Karol como "pressão psicológica".

A primeira eliminada do programa, Kerline, também se posicionou sobre o assunto. "Que coisa triste. Ele é uma pessoa incrível e vai ser muito feliz aqui fora! Forças, Bil", publicou ela em suas redes sociais.