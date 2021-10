Família de noiva nega traição e exige retratação de Lucas Penteado, diz coluna

Familiares de Julia Franhani, noiva do ex-BBB Lucas Penteado, e moradores do condomínio onde aconteceu uma confusão entre os dois nesta sexta-feira (1º), negam a versão de que ela traiu o ator com um segurança e foi flagrada. Lucas fez uma live na madrugada acusando a noiva de traição.

De acordo com informações do colunista LoBianco, do portal IG, Lucas voltou de um evento para o condomínio Barrabella Hotel Residence bastante alterado.

Um familiar do próprio Lucas contou que na volta o motorista particular dele ligou para parentes de Julia avisando que ele estava "em surto" após consumir "o que não podia".

Ao deixar Lucas na portaria, o motorista deixou os contatos e disse que voltaria para ajudar, se fosse preciso. Menos de cinco minutos depois, ele foi chamado de volta.

Julia estaria assistindo TV no sofá quando Lucas voltou. Assim que ele entrou, teria começado uma discussão com ela. Ele teria inclusive ameaçado quebrar coisas do apartamento - uma moradora escutou ele gritando e quebrando objetos. Julia saiu do apartamento para pedir ajuda - foi quando chamou o segurança.

O segurança que foi ajudá-la é o que aparece nas imagens da live de Lucas. Quando ele viu a noiva voltar com o segurança, começou a fazer a filmagem. Foi quando começou a falar da traição. Depois da confusão, Lucas teria saído do local de ambulância.

Familiares de Julia dizem que a relação chegou ao fim depois do episódio e que ela se prepara para voltar a São Paulo. Também afirmam que exigem uma retratação, ou ameaçam processar o ex-BBB por danos morais.

Lucas e Julia se conhecem desde pequenos. A mãe dela, Domênica, é prima de segundo grau do pai de Lucas. Quando saiu do BBB, o ator foi pedir à mãe a mão de Julia, solicitando autorização para noiva. Segundo a coluna, a mãe deu um voto de confiança a Lucas, mas sabia que ele tinha problemas com consumo de substâncias como álcool.