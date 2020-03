Família de paciente com coronavírus na BA também está sendo monitorada

Os familiares de uma mulher que foi confirmada com coronavírus na cidade de Feira de Santana também estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou, nesta sexta-feira (6), que uma paciente de 34 anos deu positivo para o Covid-19 e que está acompanhando o estado de saúde dela e dos familiares. Ela mora em Feira e voltou de uma viagem à Itália em 25 de fevereiro.

“A paciente encontra-se em isolamento domiciliar e os contactantes após a manifestação dos sintomas, que são os familiares, estão em monitoramento. No momento, a paciente encontra-se assintomática. A vigilância municipal de Feira de Santana, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) e o Núcleo Regional de Saúde Leste monitoram o caso”, diz a nota.

Ainda não há informações se o vírus confirmado na Bahia é o mesmo encontrado em pacientes de outros estados brasileiros. Até então as autoridades de saúde detectaram dois genomas do Covid-19 no Brasil.

A infectologista Ana Paula Alcântara afirmou que o isolamento de pacientes com doenças virias é importante para evitar a disseminação da doença. A orientação é que a pessoa que está contaminada evite sair de casa e não faça contato com multidões.

“Quem tem o diagnóstico confirmado, mas não apresenta sintomas da doença, pode ficar em casa, mas terá que seguir algumas recomendações. É preciso usar máscara para não contaminar outras pessoas, lembrando que a máscara precisa ser trocada a cada 4h, não pode ir ao trabalho, escola, ou qualquer outro local que reúna um aglomerado de pessoas. Por isso, inclusive, alguns países estão proibindo eventos com multidões”, disse.

A especialista contou que higienizar as mãos com água e sabão, ou com álcool gel, é a melhor forma de prevenção, além de cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Como os sintomas do Covid-19 são semelhantes ao de uma gripe comum é preciso estar atento se o paciente esteve nas áreas de risco ou em contato com pessoas que estiveram nesses locais. Nessas situações, é preciso procurar um médico imediatamente.

Já o papel dos órgãos públicos deve ser de monitoramento. “A vigilância sanitária é bem atuante nesse sentido. A medida que o caso é confirmado, a vigilância vai na casa do paciente e vai ligar para essa pessoa, diariamente, com orientações sobre como proceder. Esse trabalho é feito tanto pelo estado como pelo município. Lembrando que no momento não há motivo para pânico. Temos um único caso confirmado, em que o paciente já foi orientado, está em isolamento e sendo monitorado”, explicou a infectologista.

O período de isolamento alterna, mas, em média, dura 14 dias. Ela destacou também a campanha de vacinação contra a gripe. A ação estava prevista para começar no dia 19 de abril com grupos com crianças, idosos e gestantes, mas o Ministério da Saúde resolveu antecipar o início da campanha para o dia 23 de março, por conta do coronavírus.

Conscientização

A Sesab informou que está realizando uma campanha de conscientização sobre a importância da higiene regular das mãos e ratificando a necessidade de cumprimento da Legislação Estadual nº 13.706/2017, que determina a disponibilização de dispensadores de álcool gel por parte de estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente à população.

O objetivo é prevenir as pessoas contra infecções virais como Coronavírus, H1N1, H3N2 e Influenza B. A Secretaria listou também os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Confira:

• Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;

• Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente;

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

• Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

• Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

• Manter os ambientes bem ventilados;

• Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

• Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

• Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).