Família de vítima que caiu no Rio Lucaia enfrenta terceira tragédia em um mês

O segundo dia de buscas por Railson Costa, de 41 anos, foi encerrado no final da tarde desta segunda-feira (6), mas o corpo não foi encontrado. A vítima pulou no córrego do Rio Lucaia, nas imediações da avenida Vasco da Gama, em companhia do sobrinho Jonathan Costa, que foi achado morto ainda no domingo (5). O CORREIO conversou com Rosana Costa, irmã mais nova de Railson, que contou sobre a relação familiar e a vida da vítima.

As buscas por Railson Costa serão retomadas na terça-feira (7) (Foto: Arquivo Pessoal)

O pai de Rosana e Railson faleceu no dia 4 de novembro deste ano e, há cerca de 15 dias, a mãe deles foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), do qual ainda enfrenta sequelas. Por conta disso, a irmã da vítima diz que os familiares ainda não contaram para a mãe sobre o acontecimento, para poupá-la de mais uma dor: “A gente não vai passar isso para ela no momento, porque ela não vai aguentar o baque, ela quase não resiste ao falecimento de meu pai”.

Rosana afirma que há três anos o irmão decidiu sair da casa em que morava com os pais. Chegou a viver um tempo nas ruas, mas há alguns meses estava morando com parentes na Av. Vasco da Gama, perto de onde aconteceu a tragédia. Sem filhos, Railson está desempregado, apesar de já ter trabalhado como ambulante.

Na segunda-feira, as buscas foram concentradas no trecho da praia de Ondina e da Barra, segundo Rosana Costa. As chances são de que o corpo tenha ficado retido em algum ponto, e que, eventualmente, seja encontrado no mar. “Meu irmão estava acima do peso e pode ser que, provavelmente, ele esteja preso em algum bueiro e que por isso ainda não encontraram o corpo”, afirma Rosana, que acompanhou as buscas do segundo dia em companhia da filha e da irmã.

Tio e sobrinho entraram no córrego no domingo (5), enquanto chovia forte na capital baiana, para salvar um cachorro que se afogava. O animal chegou a ser salvo, mas Railson e Jonathan foram levados pelo rio e desapareceram. Jonathan foi encontrado sem vida no mar, perto do Mercado do Peixe, no Rio Vermelho. O homem que segue desaparecido está sendo procurado por três equipes do Corpo de Bombeiros.

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e o Salvamar, no entanto, não houve retorno até o momento da publicação.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.