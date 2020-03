Família de zagueiros e amizade com Lima Sergipano: conheça Anderson

Aniversário é uma data especial por si só. Completar mais um ano de vida pode significar o fechamento de ciclo e construção de outros tantos. Comemorá-lo de formas felizes nunca é demais e o zagueiro Anderson com certeza teve uma das festas de aniversário mais especiais da vida: na véspera, disputou o primeiro Ba-Vi da carreira como profissional e marcou o gol que abriu o placar da partida em pleno Barradão com torcida única. Mais do que isso, ainda saiu vitorioso de campo já que o Bahia conseguiu marcar no último minuto e venceu o jogo contra o Vitória por 2x1 no último domingo (1).

Na última segunda (2), o zagueiro completou 25 anos de vida. Um dos mais experientes do elenco tricolor ao lado de Arthur Rezende, Yuri e Matheus Claus - trio que também já chegou a um quarto de século de vida. Com exceção do goleiro Matheus Claus, reserva de Fernando Castro (de 22 anos), os jogadores mais experientes do time de transição do Bahia estiveram em campo no clássico e tiveram participação direta na conquista dos três pontos.

Anderson e Arthur Rezende: dupla de 'veteranos' no meio do sub-23 decidiu Ba-Vi para o Bahia (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Anderson fez uma partida instável na defesa, mas apareceu bem no ataque para abrir o placar. Fernando fez boas defesas no primeiro e segundo tempo, com destaque para o milagre na cabeceada de Carlos quando o jogo estava 1x0. Por fim, Yuri foi quem construiu toda a jogada para Arthur Rezende sofrer e cobrar a falta que colocou o 2x1 no placar. Um dia especial para todos os veteranos, mas sem dúvidas Anderson provou de um sabor ainda melhor ao ouvir o apito final.

"Feliz pelo gol. Fazer um gol em clássico na véspera de meu aniversário. Muito feliz. Mas muito mais feliz pelo triunfo conquistado na casa de nosso maior rival", disse o zagueiro.

Capitão do time, Anderson chegou a ter a titularidade questionada depois de ser expulso na estreia contra a Juazeirense e ver o zagueiro Fábio Alemão fazer uma partida elogiada contra o Vitória da Conquista na rodada seguinte. O camisa 4 contou com a confiança do técnico Dado Cavalcanti para retomar o posto de titular, que não soltou mais desde então.

Anderson comemora gol com o técnico Dado Cavalcanti (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

O status de capitão do Bahia é motivo de orgulho para Anderson, mas o atleta não deixa que a faixa suba para cabeça. Para ele, o mais importante é que o grupo se respeite e se ajude dentro de campo.

"Independentemente de quem carregue [a braçadeira], o que importa é o respeito dentro do grupo. Um respeitando o outro e dentro de campo se ajudando. Todo mundo tem direito de falar, de cobrar e de errar", afirmou.

Anderson tem na zaga uma parte importante do seu DNA. Na sua família, estar na defesa é tradição: ele é irmão do também zagueiro Valdo, que defendeu o Ceará na temporada passada e hoje atua no futebol japonês. Mais do que isso, seus familiares têm uma boa relação com Lima Sergipano, ex-volante conhecido como Canhão do Nordeste que é ídolo do tricolor por conta das passagens que teve entre 1990 e 1995, e de 1999 a 2000.

A idolatria é fácil de explicar: mesmo jogando como volante, Lima marcou 84 gols com a camisa do tricolor e deixou o clube como o 15º maior artilheiro de toda a história do Bahia. A proximidade do ídolo com Anderson é fácil de explicar: os dois são conterrâneos, nasceram em Sergipe. Lima é de Itabaiana, enquanto Anderson é de Largarto. Segundo Anderson, Lima chegou a trazer seu irmão para o Bahia quando Valdo ainda iniciava a carreira.

"Acredito que [Valdo] influenciou muito para seguir minha carreira como jogador de futebol. Quem nos influenciou muito foi nosso pai. Sem a ajuda de ninguém, foi ele quem trabalhou, ele que ralou. A gente só tem a agradecer a ele. Agradeço a meu irmão pelos conselhos, segui um pouco da carreira dele no Confiança. Acho que a gente passou uns quatro ou cinco anos juntos", disse em entrevista no CT Evaristo de Macedo.

O próximo compromisso de Anderson e o time de transição do Bahia será no próximo sábado (7) às 19h contra o Doce Mel. A partida acontece logo depois do tricolor entrar em campo com o time principal pela Copa do Nordeste contra o Confiança às 16h. Se vencer, e dependendo de uma combinação de resultados, o Bahia pode até se classificar para a segunda fase do estadual e seguir vivo no sonho da conquista de um tricampeonato baiano que não vem desde 1988.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho