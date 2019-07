Família é encontrada morta dentro de apartamento em SP

Quatro pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas, neste domingo (14), dentro de um apartamento em Santo André, no ABC Paulista. Segundo informações da polícia, a família foi encontrada pela irmã de uma das vítimas, tia das crianças, que também era vizinha.

O motivo da morte vai ser investigado, mas a polícia suspeita de asfixia por inalação de monóxido de carbono resultante da queima do gás. No momento em que o apartamento foi aberto, a mulher adulta estava no box do banheiro, com o chuveiro ligado, onde pode ter ocorrido um problema.

Segundo o delegado, Roberto von Haydin o aquecedor a gás do apartamento não tem chaminé e as janelas estavam todas fechadas. A perícia está no local e não há sinais de arrombamento ou violência.

Ainda de acordo com von Haydin, o homem estava no sofá com a criança deitada sobre o peito, ainda coberta, como se estivesse dormindo, e a adolescente estava deitada na cama de cima de um beliche. Por volta das 15h30, os corpos ainda estavam no apartamento.

Ainda segundo o delegado, a família voltou da Disney na sexta-feira (12) e as malas ainda não foram desfeitas. A suspeita é a de que as mortes tenham acontecido de sexta para sábado (13).