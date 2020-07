Família infectada com covid-19 fura isolamento em Igaporã e vira alvo do MP

Uma família de Igaporã, no sudoeste da Bahia, virou alvo de denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). Mesmo com três pessoas infectadas com a covid-19 e outras duas com suspeita, já que apresentam sintomas gripais, eles continuam frequentando lugares públicos.

Nesta sexta-feira (31), o MP-BA solicitou à Justiça que determine o isolamento domiciliar dos membros da família. Segundo o órgão, o pedido surgiu após um contato feito pela Secretaria Municipal de Saúde, que recebeu diversas queixas da comunidade de que a família estava frequentando o comércio e locais públicos normalmente, mesmo após o diagnóstico.

A Secretaria de Saúde de Igaporã informou ao MP-BA que as cinco pessoas da família foram atendidas em uma unidade de saúde no dia 21 deste mês e fizeram testes para detectar a covid-19, mas apenas um deu positivo. Diante disso, a orientação foi que todos permanecessem em isolamento social. Os sintomas surgiram após uma viagem ao estado de Minas Gerais.

Na segunda-feira (27), uma equipe do Centro de Referência Municipal para Covid-19 de Igaporã foi à residência dessas pessoas para fazer monitoramento e testou os outros quatro familiares, com dois novos resultados positivos.

A família foi notificada por equipes da Vigilância Epidemiológica de Igaporã, mas segue ignorando o isolamento.