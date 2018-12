Família morta em tiroteio voltava de aeroporto ao ser barrada por bandidos

As cinco pessoas de uma mesma família que foram mortas em Milagres em meio a um tiroteio entre policiais e ladrões de banco seguiam de volta para Serra Talhada, em Pernambuco, onde passariam o Natal o restante dos parentes. A informação é do Diário do Nordeste. A família tinha saído do aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará, quando foi interceptada pelos bandidos. "Uma tragédia. A cidade inteira está em choque", diz Tadeu Gama, parente das vítimas.

Empresário foi com filho buscar parentes em aeroporto (Foto: Reprodução)

O empresário João Batista de Sousa Maglahães, 46 anos, dono de uma loja de informática em Serra Talhada, tinha ido ao aeroporto buscar a cunhada, o marido dela e o sobrinho, filho do casal - identificados apenas como Cleoneide, Cícero e Gustavo, que vinham de um voo de São Paulo. O empresário saiu de casa acompanhado pelo filho, Vinicíus de Sousa Magalhães, 14.

Já no caminho de retorno para Serra Talhada, eles pararam na BR-116 por volta das 2h, por conta de um bloqueio feito na estrada pelos bandidos. A família foi feita de refém e obrigada a entrar em outro carro com os ladrões. Contudo, antes do assalto, a polícia surpreendeu os bandidos. Houve confronto e toda a família morreu.

A quadrilha pretendia assaltar duas agências bancárias em Milagres nesta madrugada. Doze pessoas morreram na troca de tiros entre policiais e bandidos. O secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, disse que ainda é cedo para se avaliar a ação dos policiais. "O momento é de sermos responsáveis a aguardar a apuração que será feita", defende. Ele diz ainda que dois suspeito foram presos. “A gente não sabe ainda o que aconteceu. Houve uma troca de tiros. A informação preliminar que recebemos é que um dos criminosos presos acabou dizendo que matou pessoas que estavam no local e não eram da quadrilha. Mas toda informação é insuficiente. O trabalho da perícia é importante e a investigação. Confio muito no trabalho da nossa polícia”.

O governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou que a polícia cumpriu seu papel ao impedir o assalto. "Vamos aguardar resultados (da investigação) para que a Polícia possa divulgar. Vamos saber o que ocorreu", afirmou. "O fato é que estavam preparados para assaltar dois bancos e não conseguiram".