Família não contou ao sertanejo Conrado sobre morte de Aleksandro

O cantor Conrado, dupla de Aleksandro, continua internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Registro, em São Paulo. Ele ficou ferido no acidente de ônibus que matou Aleksandro e mais cinco pessoas, no sábado (7).

Segundo O Globo, Conrado, que se chama João Vitor Soares e usa o nome artístico desde 2019, chegou aparentemente bem ao hospital no sábado. Ele estava falando e queria saber sobre a condição de saúde dos músicos e demais pessoas que estavam no ônibus acidentado. Apesar disso, familiares não conseguiram falar com ele sobre as mortes, incluindo a do parceiro.

Depois, Conrado ficou sob efeito de sedativos e passou por cirurgias para controlar o sangramento e corrigir uma fratura na bacia. O quadro dele é considerado grave, mas estável.

Um outro membro da equipe, o músico Julio Cesar Bigoli Lopes, segue internado no mesmo hospital. Ele passou por cirurgia para fraturas no crânio e membros inferiores e também tem estado de saúde grave.

Despedida de Aleksandro

O corpo de Aleksandro foi velado no domingo em Londrina, no Paraná, onde o sertanejo nasceu. No mesmo ginásio foi velado o corpo do road manager da dupla, Giovani Gabriel, que fazia sua primeira viagem com os sertanejos, segundo o Diário de Londrina.

Familiares e fãs lotaram o local. Aleksandro entrou para o mundo da música quando tinha cerca de 15 anos, criando uma dupla com o amigo Conrado Bueno - ambos foram criados em Dourados (MS).

Eles ficaram mais conhecidos nacionalmente após gravar uma música com Luan Santana. Em 2019, a dupla anunciou uma mudança. Conrado Bueno lançou carreira solo e João Vitor assumiu como Conrado.