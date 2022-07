Família Poncio deve mais de R$ 1 bilhão para a Receita Federal

A influenciadora digital Gabi Brandt virou assunto nas redes sociais após revelar que sua fatura do cartão de crédito está em mais de R$ 300 mil. Apesar de esbanjar uma vida de luxo, a família Poncio, da qual ela faz parte por ser casada com Saulo, têm uma dívida de mais de R$ 1 bilhão em impostos com a União.

Saulo Poncio é filho de Simone e do pastor Márcio Poncio.

Veja: Gabi Brandt expõe fatura do cartão de crédito de R$ 377 mil; vídeo

A distribuidora de cigarros Gudang Brasil, que pertence aos Poncios, tem cerca de 70 inscrições na dívida ativa da Receita. Somadas, as multas chegam a R$ 1,4 bilhão.

A companhia está no nome da matriarca da família e de Sarah Poncio, irmã de Saulo. O pai é outro que aparece na lista de devedores da Receita, apesar de não constar na relação de sócios da empresa. Gabi Brandt também tem débitos com a União, mas em um valor inferior, de R$ 3.950,54, informou o portal Metrópoles.