Família protesta em posto de saúde de Pernambués após morte de criança de 4 anos

Um grupo de familiares de um menino de 4 anos protestou na tarde desta segunda-feira (1º) em frente a um posto de saúde em Pernambués pedindo investigação pela morte da criança. Samuel Santos da Silva morreu depois de receber uma injeção no Centro De Saúde Doutor Edison Teixeira Barbosa, segundo os parentes.

O menino foi atendido na última terça na unidade, depois de apresentar sintomas de vômito e febre. Os parentes contaram à TV Bahia que ele foi medicado com uma injeção e recebeu alta - não há informação de qual substância ele recebeu.

Depois do atendimento, o garoto passou mal novamente ao chegar em casa, revirando os olhos. Ele foi levado de novo para o posto na sexta (29), mas morreu na madrugada do domingo (31), no pronto atendimento.

O corpo de Samuel foi enterrado ontem. A família ainda aguarda para saber o que causou a morte. O caso foi registrado na 11ª Delegacia (Tancredo Neves). O laudo inicial aponta que a criança foi internada com febre e evoluiu para rebaixamento progressivo do nível de consciência, vindo a óbito, diz a Polícia Civil. Os laudos de necropsia do Departamento de Polícia Técnica ajudarão a atestar a causa da morte, acrescenta.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que já está apurando o caso, com o corpo técnico avaliando o prontuário do paciente para verificar se a conduta foi adequada. Leia:

A Secretaria Municipal da Saúde informa que já iniciou a apuração da causa da morte da criança atendida no Pronto Atendimento de Pernambués. O corpo técnico da SMS está avaliando o prontuário do paciente para verificar se a conduta assistencial adotada durante o acolhimento do paciente está alinhada com os fluxos e protocolos preconizados para os casos de urgência e emergência.

Vale destacar ainda que a pasta adotará todas as medidas administrativas cabíveis caso seja identificado a negligência ou falha na conduta profissional durante o atendimento ao paciente.