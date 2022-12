Família que tem seis dedos sonha com o hexa do Brasil

Enquanto o hexa da seleção brasileira não vem, a família "Six", do Distrito Federal, permanece torcendo para que o Brasil traga a taça ao país no final da Copa do Mundo.

São 15 pessoas de uma mesma família que nasceram com seis dedos em cada uma das mãos e sempre se reúnem nas copas para torcer pela seleção brasileira de um jeito especial. A condição genética da família é chamada de polidactilia e é motivo de orgulho para todos.

O primeiro da família a ter seis dedos foi Francisco Assis Carvalho, que já faleceu, mas deixou o legado. Ele era advogado e músico, recebendo notoriedade e apelido de "Six".

Em conversa ao G1, a família revelou que a condição genética foi estudo na Alemanha sobre como o sexto dedo é acionado no corpo e como funciona no cérebro. Segundo uma das integrantes, Silvia Santos da Silva, os alemães queriam fazer próteses melhores.

A Conclusão do estudo foi divulgada pela revista científica "Nature" e a conclusão é que a mão com polidactilia é controlada por mais nervos e músculos do que as mãos normais de pessoas que têm cinco dedos.