Família que viajava de carro cai em ribanceira na BR-242; mulher teve lesões graves

Quatro pessoas de uma mesma família que viajavam em um Renault Sandero de cor branca sofreram um grave acidente de carro na BR-242. O veículo capotou e acabou caindo em uma ribanceira. O caso ocorreu na quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro trafegava na altura do km 571 da rodovia, na cidade Oliveira dos Brejinhos, quando o motorista perdeu o controle após uma curva e invadiu o acostamento. O homem chegou a tentar a retornar à via, mas por conta do desnível na pista, de cerca de 10 cm, o carro capotou e caiu na ribanceira.

Uma mulher que estava no banco do carona se feriu gravemente. O veículo transportava ainda duas crianças, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Todos foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que passava pelo local no momento do acidente, e levados para o Hospital Municipal de Ibotirama.

A família viajava de Seabra para Ibotirama.