Família sagrada é a que faz bem pra sua saúde mental

A rede social me apresentou no feed uma matéria que falava sobre familiar tóxico. Uma mãe, um pai ou um irmão abusivo. Relações difíceis e complexas que nascem dentro da nossa casa e que, por crença ou moralismo, acreditamos ter obrigação de aturar suas atitudes e comportamentos nefastos.

Por fim, resolvi fazer algo que tenho evitado nas redes sociais: ler os comentários abaixo da matéria. Encontrei o que já era esperado. Pessoas revoltadíssimas gritando em caixa alta que família é para sempre. Que mãe é sagrada. Que se afastar da família é ingratidão. E por aí vai.

Eu ainda me surpreendo com as pessoas julgando o outro ou medindo a história do outro pela própria régua. Como se apenas as suas próprias vivências ou experiências fossem importantes. Como se apenas o seu jeito de enxergar o mundo fosse o correto. Como se apenas as suas crenças fossem válidas.

É lógico que, quando o assunto é relação abusiva, um dos principais sinais é a tentativa do abusador em afastar a companheira dos amigos e familiares. E por isso gosto de enfatizar: cada caso é um caso. Assim como existem mães que interferem exageradamente no relacionamento dos filhos, como existem pais tentando manipular a escolha dos sonhos dos filhos e irmãos invejando a conquista do outro irmão. Esse ciclo é uma roda gigante que prejudica a vida afetiva e profissional de qualquer pessoa.

Lembrando: cada caso é um caso. Por isso é tão importante fazer terapia. Por isso é tão importante buscar cada vez mais o autoconhecimento. Só assim saberemos identificar e compreender o terreno em que estamos pisando, sem sentir culpa por querer viver em paz, por querer ser feliz.

Casamento acaba por conta de sogra problemática. Relações desmoronam por conta de familiares tóxicos. Pessoas deixam de viver sonhos incríveis por falta de apoio e afeto da família, filhos podem sugar a energia dos pais e irmãos podem ser capazes de tramar contra um outro irmão sem pensar duas vezes para isso.

Família sagrada é aquela que faz bem para a sua saúde mental. E se você puder se afastar e afastar a influência destrutiva da sua mãe, da relação danosa com o seu pai e da energia pesada de um irmão, faça o quanto antes. Preserve o seu coração. Procure ajuda adequada. Faça uma terapia. Nada te obriga a viver em guerra quando tudo o que você quer é paz.