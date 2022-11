Familiares e amigos fazem manifestação pela morte de jovem trans no sul da Bahia

Familiares e amigos de Kauana Vasconcelo, jovem trans de 16 anos que foi morta a facadas, fizeram uma manifestação na manhã desta sexta-feira (4), no município de Ibicaraí, no sul da Bahia.

O protesto foi realizado em meio ao sepultamento da jovem, por volta das 10h. Um cortejo acompanhou o corpo de Kauana desde sua casa, na Rua 1º de janeiro, no bairro do Corina Batista, até o cemitério local. Manifestantes pediram por justiça, reforçando o combate à violência contra pessoas trans.

(Foto: Arquivo Pessoal/Júnior Ramos) (Foto: Arquivo Pessoal) (Foto: Arquivo Pessoal/Júnior Ramos) (Foto: Arquivo Pessoal)

(Foto: Arquivo Pessoal/Júnior Ramos) (Foto: Arquivo Pessoal) (Foto: Arquivo Pessoal/Júnior Ramos) (Foto: Arquivo Pessoal)

Kauana foi morta a facadas por três suspeito na madrugada desta quinta (3). Ela teria sido levada por um suspeito de moto para uma casa na Rua Nova, no bairro Corina Batista, onde outros dois homens ajudaram a esfaqueá-la. Ferida, ela foi deixada em um terreno baldio próximo.

Segundo a Polícia Civil, Kauana chegou a ser socorrida para um hospital da região depois do ataque, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Em nota, a prefeitura de Ibicaraí se solidarizou com a vítima e sua família. "É com extremo pesar que a prefeita de Ibicaraí, doutora Monalisa Batista, vem nesse momento de dor manifestar total repulsa e indignação pelo brutal assassinato de Kauana Vasconcelo. A prefeita se solidariza com os familiares e expressa as mais sinceras e profundas condolências por esta perda", declarou em nota.

Autoria, motivação e circunstâncias do crime seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.