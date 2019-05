Familiares e amigos se despedem do empresário Victor Gradin

Amigos e familiares se despediram na tarde deste sábado (25) do empresário Victor Gradin, que morreu aos 86 anos, em Salvador. Uma missa de corpo presente foi realizada no Cemitério Campo Santo. Um dos sócios mais importantes da história da Odebrecht, Gradin foi também secretário de Desenvolvimento Econômico no governo de Lomanto Júnior e professor de Economia.

A celebração contou com uma prece do arcebispo metropolitano de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger e foi realizada por quatro padres, sendo o principal o Monge Dom Emanuel, do Mosteiro de São Bento; o Padre Abel Pinheiro, da Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant'Ana; Padre Cristóvão, da Paróquia Ressurreição do Senhor;~e Padre Angelo Lopes, da Paróquia de Sant'Ana do Rio Vermelho.

Ao CORREIO, Dom Murilo Krieger explicou que Victor Gradin foi membro do Conselho Arquidiocesano de Economia e era um homem de muita fé. “Muitos olham para ele e lembram-se de suas contribuições para a indústria, para o campo social, mas eu lembro de sua presença forte na igreja. Leigo, ele assumiu a missão de ser a luz do mundo. E ele assumiu o papel de membro do conselho quando precisamos de uma palavra de especialista”, disse.

(Foto: Mauro Akin Assor / CORREIO)

O empresário morreu neste sábado (25) aos 86 anos. Gradin entrou na Odebrecht em 1974, quando a empresa ainda era regional. Ele chegou a deter 20% da Odebrecht, sendo o maior acionista individual da companhia fora da família. Ele foi secretário de Desenvolvimento de 1963 a 1967. Sempre discreto, Gradin fazia raras aparições sociais e, anualmente, recebia os amigos em sua casa, no Morro da Paciência, para almoço festivo no dia 2 de fevereiro, em homenagem a Iemanjá. Ele deixa três filhos: Ana Maria, Bernardo e Miguel.

Familiares e amigos lotaram a capela central do Campo Santo. A todo o momento, coroas de flores com homenagens ao empresário chegavam ao local. A esposa Grace Gradin e o filho Bernardo Gradin recepcionaram, emocionados, os pêsames dos presentes.

“Victor Gradin era um homem de fé, participava da eucaristia, da missa de domingo, sempre. Ele praticava caridade de uma forma discreta, da forma com que ele foi e é uma pessoa que sempre transmitiu muita tranquilidade”, disse o Monge Dom Emanuel durante o enterro.

O presidente da Rede Bahia, Antônio Carlos Júnior, também esteve presente no sepultamento. “O Dr. Victor Gradin foi uma grande figura da economia baiana, não só pelo seu trabalho inicialmente no setor público, ele fez estudos importantes, como no centro industrial de Aratu no início da industrialização da Bahia, mas depois também na empresa Odebrecht, onde ele foi muito importante, braço direito do Dr. Norberto. A Bahia perde uma grande figura”, lamentou.

Em nota, o prefeito ACM Neto também lamentou a morte do empresário. “Como professor de Economia, secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia e, principalmente como empresário, Victor Gradin muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso Estado e do Brasil. Com ele e outras pessoas à frente de grandes empresas, a Bahia deixou de ser um Estado eminentemente agrícola e se transformou em um grande parque industrial, gerando milhares de empregos. Que Deus dê conforto aos familiares e amigos de Victor Grandin neste momento de profundo pesar”, disse Neto.