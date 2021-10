Famílias de municípios da RMS vão receber seis mil cestas básicas

Um grupo formado por 667 famílias recebeu cestas básicas e materiais de higiene em Madre de Deus, na sexta-feira (1). A adação feita pela Acelen, futura proprietária da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em parceria com a prefeitura do município, fez parte de um projeto maior. Ao todo, serão doadas seis mil cestas básicas e itens de higiene nas cidades de Madre de Deus, São Francisco do Conde e Candeias.

A entrega desta sexta-feira foi a primeira de nove que devem acontecer para a campanha. A ação emergencial aconteceu no Estádio Municipal de Madre de Deus. O cronograma prevê duas mil cestas por município, com três cestas para cada família cadastrada ao longo de três meses. Segundo os organizadores do projet, as famílias beneficiadas foram aquelas com inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Além disso, foram selecionadas as que não fazem parte do Programa Travessia, política pública da prefeitura de Madre de Deus.

O projeto tem apoio da AVSI Brasil, organização brasileira sem fins lucrativos que está em 10 estados e no Distrito Federal. O objetivo da entidade é de contribuir para a melhoria das condições de vida de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade ou emergência humanitária. A AVSI Brasil é ligada à Fundação AVSI, ONG de origem italiana presente em mais de 30 países.