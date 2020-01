Famílias que tiveram casas destelhadas em Nova Brasília de Itapuã receberão auxílio

Cerca de 100 famílias de Nova Brasília de Itapuã, que tiveram suas casas destelhadas por conta das fortes chuvas e do vendaval que atingiram Salvador nesta quarta-feira (22), receberão auxílio emergência da Prefeitura no valor de até três salários mínimos.

A liberação foi anunciada nesta quinta (23) pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis. Ele acompanhou a vistoria técnica dos imóveis prejudicados e conversou com os moradores da localidade.

De acordo com Bruno Reis, as casas atingidas serão cadastradas e os moradores poderão receber o benefício. “Estamos com toda a nossa equipe mobilizada desde ontem. Graças a Deus e ao nosso trabalho, não tivemos vítimas. Agora, vamos indenizar essas famílias com o auxílio emergência, para que possam recuperar as suas casas e readquirir seus bens móveis”, garantiu.

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, informou que assim que assim que foram informados sobre o destelhamento de casas e da possibilidade de ruptura de uma das edificações, a equipe foi ao local. "Coordenamos os trabalhos com a Prefeitura-Bairro, Secretaria de Combate à Pobreza, Limpurb e demais órgãos do sistema municipal de Defesa Civil, para dar uma resposta o mais breve possível à comunidade”, disse.