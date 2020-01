Famoso bartender baiano fará drinques em evento em SP por R$15

Quem for ao Blue Note SP, na Avenida Paulista, não pode deixar de prestar atenção no experiente bartender. Além de talentoso, Derivan Ferreira de Souza é baiano. Nasceu na pequena Cansanção, no interior do estado. Ele vive em São Paulo há mais de 50 anos e desde 1973 se dedica ao ofício de preparar coquetéis e atender bem a clientela.

Neste domingo (12), Derivan deixará o Blue Note por um motivo especial. Junto com outros bartendes nordestinos, ele irá preparar drinques de cachaça por R$15,00, no Brega Brega Xique-Xique. O evento será realizado na Rua dos Pinheiros, 1255, das 14h às 19h, na capital paulista.

Derivan (Foto: Divulgação)