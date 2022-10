Famoso Diabão transforma mão em garra ao unir dedos em cirurgia

Conhecido por sempre fazer diversas modificações no corpo, o tatuador Michel Praddo, o Diabão, passou por mais uma nova cirurgia. Desta vez, ele uniu o dedo indicador no médio, transformando os dois em uma garra. Vale lembrar que ele já retirou o dedo anelar.

Em conversa ao G1, o Diabão revelou que a unificação foi realizada pela esposa, Carol Praddo, conhecida como Mulher Demônia. Michel informou que a amada estudou bastante para costurar os membros sozinha.

"A ideia inicial era 'abrir' a mão após remover o dedo anelar. Seria uma bifurcação do indicador até o meio da mão, mas entendemos que não ficaria do jeito que eu queria. Minha esposa pesquisou sobre os 'dedos unidos' e, no fim das contas, fiquei até mais satisfeito com o resultado", contou.

O Diabão ainda comentou que essa transformação foi a maior que já se submeteu, muito mais do que a retirada de uma parte do nariz e os chifres no rosto, além da língua bifurcarizada.