Famoso DJ vem a Salvador para conhecer família do namorado

O famoso DJ Gui Guerrero, que começou sua vida musical tocando em baladas em São Paulo, mas que conquistou reconhecimento ao se apresentar em casamentos e formaturas, veio a Salvador conhecer a família do namorado, o ex-modelo e publicitário baiano Raphael Aragão. Guerrero já esteve na cidade diversas vezes, mas a trabalho. Por aqui, se apresentou na SAN e no Expresso 2222, camarote da família Gil no carnaval. Claro que a passagem, dessa vez, também renderá um ‘som’ especial – ele tocará de “brincadeira”, neste sábado (23), para amigos.

Uma das marcas registradas das apresentações de Gui é sua própria animação na pick-up. " O que sempre falo para quem me contrata é que toco em cada festa como se fosse a primeira, a única e a última da minha vida, e sou inimigo do fim", resume.



