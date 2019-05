Famoso hotel no Corredor da Vitória está sendo reformado

Inaugurado em 1974, o Bahia do Sol, no Corredor da Vitória, é um dos hotéis mais antigos de Salvador. Agora, o estabelecimento passa por uma completa reforma, que leva a assinatura do escritório GAM Arquitetura, comandado pelos arquitetos Guido Ramos, Anna Fernandes e Marcelo Bezerril.

“Já tem um tempo que estamos fazendo reformas internas, fizemos 80% dos apartamentos, trocamos os elevadores, reformamos o nosso lobby e fizemos o novo salão do café da manhã. Agora chegou a vez de finalizarmos os 20% dos apartamentos que estavam faltando. Vamos fazer também a reforma dos corredores e todo o retrofit da fachada. Ao finalizarmos essa obra, estaremos com um hotel 100% novo”, disse uma das sócias-diretoras, Daniela Seabra. A previsão é que a obra esteja concluída nos próximos quatro meses.

(Foto: Divulgação)

Panorama de investimentos

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do estado da Bahia, João Leão, estará na próxima edição do almoço-debate do Lide-BA, que acontece segunda-feira, às 12h, no Fera Palace Hotel. Durante o evento, exclusivo para filiados e convidados, João Leão abordará o panorama dos investimentos que serão realizados no estado.

Lançamento

O empresário Rogério Gomes, que comanda as franquias da The Body Shop na capital baiana, vai promover amanhã, a partir das 18h30, na loja do Salvador Shopping, o coquetel de lançamento dos produtos da linha Flor de Cactos. Gomes, que é uma águia para os negócios, escolheu a Sertão Cactos & Suculentas para produzir a ambientação do evento.

Palestra

O feriado do Dia do Trabalho, hoje, vai ser especial para o advogado baiano Washington Pimentel. Ele embarcou, ontem, da capital paulista para Ribeirão Preto, onde vai participar da Agrishow, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil e uma das maiores do mundo no setor. No evento, Pimentel palestrará sobre estruturas de fomento para o agronegócio em painel realizado pela Turnaround Management Association Brasil.

(Foto: Divulgação)

Socialite do futuro

A bela Maria Eduarda Nogueira passou o fim de semana em Itacaré, na Bahia. Lá, hospedada no Txai, ela aproveitou para curtir as mordomias do resort e também explorar as belezas naturais da região. Maria Eduarda é filha da empresária e deputada Iracema Portella e do senador do Piauí, Ciro Nogueira.

(Foto: Divulgação)

Quintela abre novo escritório em Portugal

O arquiteto baiano Sidney Quintela está completando 20 anos de carreira. Para comemorar, ele inaugura, no segundo semestre, um novo escritório, ainda maior, em Lisboa. “Estamos muito felizes com a inauguração do novo escritório, que celebra esses 20 anos. Será ainda maior e mais amplo do que o atual. Este é um ano propício para essa comemoração”, disse Quintela.

(Foto: Divulgação)

Anarriê

O advogado Valentim Filho, que também é empresário, fundador e presidente do grupo que leva seu nome e que atua em diversos segmentos, está organizando o Arraiá do Rino, que vai acontecer no dia 18 de maio, a partir das 20h, no Cerimonial Vila São José. Em formato de “evento boutique”, o agito terá shows de Forró do Tico, Igor Rodriguez, Dan Valente e Pagode do Segredo.

Prestígio

Rodrigo Jereissati esteve nos últimos dias em Salvador. Por aqui, prestigiou, no sábado, a formatura em Medicina de Mariana Medrado Gondim. Rodrigo, que mora em Fortaleza, onde sua família é uma das mais influentes, hospedou-se no Fasano, em frente à Praça Castro Alves.