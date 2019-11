Famoso pelo bordão 'ligue djá', Walter Mercado morre em Porto Rico aos 88 anos

O astrólogo Walter Mercado Salinas, conhecido como Walter Mercado, morreu na noite do último sábado (2) aos 88 anos. Ele estava internado no Hospital Auxilio Mutuo, em San Juan, capital de Porto Rico. Ele era um dos astrólogos mais conhecidos no Brasil sobretudo pelo programa de ajuda astrológica em que tornou célebre o bordão "ligue djá".

A morte do astrólogo foi confirmada pelo assessor de Mercado, Omar Matos, à Telemundo, rede de televisão portorriquenha. Segundo Matos, Walter Mercado não resistiu a uma falência renal.

De acordo com o colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, informações sobre a deterioração do estado de saúde do astrólogo começaram a ser divulgadas no final de outubro. Walter Mercado, em seus últimos dias de vida, era colaborador da versão norte-americana do Primeiro Impacto, no Univision, e apresentava o programa Dando Candela, na ZTV.

Para os brasileiros, Mercado ficou conhecido no final da década de 1990, durante o grande 'boom' de programas de televendas pelo serviço de 0900, dos mais diferentes gêneros.

Um destes programas era apresentado pelo astrólogo, que oferecia consultas também em comerciais exibidos a exaustão nos intervalos de emissoras como SBT, Band e Manchete. Foi neles que o bordão "ligue djá", lembrado até hoje, virou alvo de imitações e homenagens.