Famosos e amigos lamentam morte de Beth Carvalho: 'Irreparável'

Amigos, colegas e admiradores expressaram pesar pela morte da cantora Beth Carvalho, nesta terça-feira (30), aos 72 anos. Com dores na coluna que já enfrentava há anos, ela estava internada há quatro meses e morreu em decorrência de uma em decorrência de infecção generalizada (sepse).

O corpo da sambista será velado a partir das 10h desta quarta (1º), na sede do Botafogo, seu clube do coração, no Rio de Janeiro.

Veja algumas das manifestações:

Gal Costa, cantora

A música brasileira está de luto, nossa amada Beth Carvalho se foi. Toda gratidão por tudo que produziu e representou. Descanse em paz.

Caetano Veloso, cantor

#BethCarvalho, uma das maiores maravilhas do Brasil. Eu a conheci logo que cheguei ao Rio com Bethânia. Ela muito menina cantando Bossa Nova, depois se tornou a madrinha do renascimento do samba de raiz do Rio de Janeiro. É uma das maiores expressões da nossa cultura. Eu tenho saudade dela.

Gilberto Gil, cantor

Lamentamos a irreparável perda de Beth Carvalho. Madrinha do samba e referência para tantos artistas, fará muita falta nos palcos e na vida de todos nós. #EquipeGil

Maria Bethânia, cantora

"Beth Carvalho morreu, é triste pra mim. Desde menina chegada no Rio ficamos próximas, nossas famílias. E a dela me acolheu aqui, quando cheguei e me sentia só. Beth, há muito sofrendo, mas forte e louvando a vida. Extraordinária.

Anjos em alvoroço e alegria pra ouvi-la mais de pertinho. Bravo!!!! Grande cantora do Brasil, de sua cidade, de cada compositor escolhido por ela.

Saudade sempre do que é bom.

A Mangueira perde uma das suas mais fiéis defensoras. Mangueira também chora em verde e rosa."

Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira

"Acho que o samba está de luto, a música do Brasil está de luto, a Mangueira está de luto. Acho que não é exagero nenhum a gente dizer que a perdemos hoje a maior sambista da história do Brasil. Perdemos uma descobridora de talentos, uma mulher sambista, uma mulher que estava sempre do lado do povo, cantando as coisas do povo. Morre o corpo e fica a memória e a obra, que é imortal"

Diogo Nogueira, sambista

"É muito triste perder uma pessoa tão importante pros jovens e várias gerações, para os compositores e artistas, do samba principalmente.

Agora é orar pra ela ter luz. Infelizmente perdemos uma guerreira da música popular brasileira, uma guerreira do samba, uma defensora da arte, uma defensora deste país, uma pessoa incrível, de um caráter exemplar, que vai fazer muita falta pra gente, principalmente pro samba, que é um querreiro e que luta e que hoje não temos uma cantora de uma expressão como a Beth Carvalho!

Hoje vou fazer um show e vou fazer em homenagem a ela!"

Arlindinho, cantor e filho de Arlindo Cruz

"Eu estou em choque. Ela tinha me convidado pra cantar no show dela do dia 05. Seria a primeira vez que a gente ia cantar junto. Eu estava muito ansioso, ia realizar um sonho. Meus pais se conheceram através da Beth. Minha mãe era porta bandeira do show dela e meu pai músico. Ela que fez a apresentou os dois a partir de um interesse do meu pai. Era uma pessoa muito íntima. O samba mudou o nível com ela, a Beth levou o samba pros grandes palcos"

Ruy Castro, escritor

"Se não me engano, no começo dos anos 1980, o samba estava absolutamente por baixo, ninguém tinha interesse, a TV ainda tocava música, mas não samba, exceto a TVE. Me lembro de ouvir Beth Carvallho cantando numa roda num programa de TV sábado à tarde. Ou seja, Beth Carvalho segurou o samba praticamente sozinha numa época em que ninguém queria saber dele"

Zeca Pagodinho, cantor

O Brasil perdeu hoje uma das mais importantes artistas do país: Beth Carvalho, madrinha do Zeca Pagodinho e de outros grandes nomes do samba. Nossos sentimentos para toda a família dessa guerreira que nunca sairá de nossos corações.

Equipe Zeca Pagodinho

Djavan, cantor

Nosso mais profundo pesar pela passagem de Beth Carvalho, uma das maiores sambistas do país. Nossos sentimentos para a família e todos os fãs da artista.

Marisa Monte, cantora

Em meio a tantos bambas e num mundo tão masculino como o do samba, Beth Carvalho sempre abriu caminhos para as mulheres. E vai fazer muita falta. Chora cavaquinho.

Maria Rita, cantora

Fico profundamente triste com essa notícia, porque egoisticamente a gente fica com essa imagem sua sendo nossa... ⠀

eu só busco lembrar que você fez o que sempre amou e foi fazendo até o fim. com muita garra e muita paixão. e sempre fez por merecer o título de madrinha do samba trazendo compositores, músicos, novos interpretes, novos nomes. pra luz, pra frente, pra cima. é um merecido descanso.

Daniela Mercury, cantora

A extraordinária Beth Carvalho se foi.Minha inspiração,minha amiga:você é o samba que nos inspira a resistir,que canta o Brasil mais http://profundo.Com você vai um pouco de mim,de nós,do Brasil. Conosco fica a sua voz,a sua luta, a sua música

Regina Casé, atriz e apresentadora

Ela amou o samba como poucos, o Fogão, o Rio, o Brasil como poucos..

Muito amor! Vai @bethcarvalho...

Vai ficar um pouquinho de vc na tamarineira do Cacique,um pouco em General Severiano,um tanto na Ilha de Maré,um tantinho no espaço sideral cantando Ô coisinha tão bonitinha..

Elza Soares, cantora

O samba está de luto!

O samba perde a sua grande intérprete @bethcarvalho!

Com muita dor no coração que eu falo assim, mas Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que fala.

Que vá com Deus e com os anjos. São os meus sentimentos.

Marcelo D2, cantor

Beth Carbalho talvez tenha sido a primeira grande artista que eu vi meus pais ouvindo em casa ... vai deixar saudade, mas sua obra fica ! “Quem se perdeu do amor humano é como tesoura cega, não tem mais direito ao pano” Obrigado Beth