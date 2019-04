Famosos lamentam morte da modelo Carol Bittencourt

Amigos famosos da modelo Caroline Bittencourt, 37 anos, usaram as redes sociais para lamentar a morte dela. O corpo de Carol foi encontrado no mar de Ilhabela, no litoral de São Paulo, um dia depois dela desaparecer nas águas.

Carol estava desaparecida após cair de uma lancha durante a tempestade que atingiu parte da região sudeste na noite do domingo (28). Ela estava com o marido, o empresário Jorge Sestini, com quem se casou em janeiro deste ano. Eles caíram na água após ventos de mais de 100 km/h atingirem a embarcação, segundo a Capitania dos Portos em São Sebastião. Sestini nadou por cerca de 3 horas para chegar à praia. Além do marido, Carol deixa a filha Isabelle, 17, de outra relação.

Veja as mensagens de alguns famosos:

Kiko, do KLB, cantor

"A vida é um sopro... Menina de sorriso fácil... assim foi toda vez que te encontrei.... e a cada dia, perdemos pessoas boas, vítimas da violência, da sociedade, do destino, das fatalidades... cuidemos melhor um dos outros, mais responsabilidade, mais prevenção, mais atenção... não é julgamento... longe de mim... é alerta... mais uma filha que fica sem mãe, pais que ficam sem a filha, família que fica sem alguém amado... a vida é frágil... todo cuidado é pouco... Deus te receba na luz da gloria eterna querida Carol... aproveite sorrindo a eternidade... #triste @cabitten"

Dany Bananinha, atriz

"Como é difícil entender meu Deus. Eu amava te encontrar, porque a festa que eu fazia ao te ver, você correspondia com seu jeito doce e sempre sorrindo. Tão linda, tão linda, por dentro e por fora que eu abraçava sempre 2 vezes pra vê se era de verdade. Você é luz, @cabitten Descanse em paz musa Barbie, que Deus conforte toda sua família e próximos"

Helinho Calfat, promoter

"Minha amiga querida, que Deus á tenha. Estou orando por você e pela sua família. Love you!!! Jamais esquecerei de você"

Celso Portiolli, apresentador

"Meus profundos sentimentos à família de Caroline Bittencourt. Peço a Deus para dar força e confortar o coração dos entes queridos. Muito triste com essa notícia"

Evandro Santo, humorista

"Muito triste mesmo. Sagitariana divertida, inteligente, guerreira. Gravou comigo tantas vezes, fui no seu programa, foi em todos os meus níveis, saímos para balada tantas vezes, foi no lançamento do meu livro, almoçamos e jantamos. Grande mãe, filha, profissional. Talvez o que me possa consolar foi saber que você foi uma mulher que aproveitou todos os momentos da sua vida, sempre com um sorriso, uma piada, uma gentileza de alma, uma delícia de pessoa. Faz um favor? Reencarne logo, porque o universo precisa de almas boas como vc. Te amei e te amo! Evandro Santo"

Adriane Galisteu, atriz e apresentadora

"Que tristeza meu Deus!!!! Carol linda, mãe maravilhosa!! Tá dificil demais de acreditar! Descanse em paz... Deus acalme os nossos corações dilacerados!! #Ripcarol"

Bella Falconi, life coach

"Doce. Você era um doce! Ainda que a beleza estonteante pudesse intimidar, ela era a pessoa mais acessível e querida do mundo. É difícil de acreditar. Hoje estamos aqui, amanhã já não estamos mais. A vida realmente é um sopro e o ano de 2019 tem sido duro e dolorido pra muita gente. Oro para que Deus traga conforto para a família, para o esposo e para a filha nesse momento tão delicado. Só Jesus para trazer forças nessas horas, não há outra fonte de paz a não ser Ele. Ainda que nosso humanismo nos leve à questionar, que possamos manter nossos olhos fixos na eternidade, porque a vida é um piscar de olhos. Que Deus acolha os que ficam. Muita dor!!!!!"

Vera Viel, apresentadora

"Difícil de acreditar nessa triste notícia hoje. Trabalhamos juntas por um bom tempo no programa do @oficialamauryjr e também na época de modelo !!! Que Deus conforte o coração de toda sua família"

Bárbara Evans, modelo

"Que Deus e os seus anjinhos cuidem de você!! Sempre sorridente, uma energia incrível que não da para descrever. Sinto muito mesmo do fundo do meu coração, vou sempre lembrar de você com aquele sorrisão no rosto, descanse em paz!!! Hoje parei para refletir na vida, para que reclamar tanto? Amanhã podemos não estar mais aqui. Vamos agradecer mais ser mais gratos pela a vida! Espalhem amor, amem mais. Perdoem, aproveitem a vida pois ela é o nosso tesouro. Vamos agradecer pelos amigos, família pela nossa saúde, por poder amar e podermos ser amados!! A vida é um sopro, não sabemos o dia de amanhã. #descanseempaz"

Ana Paula Siebert, modelo

"Carol, Que Deus te receba de braços abertos... com esse mesmo sorriso enorme que vc sempre carregou! Pq agora o céu tem mais um anjo... uma das mulheres mais lindas que eu conheci, linda de corpo e de alma, coração puro e sincero! Alegre, feliz... do BEM! Esse é tipo de tragédia que não tem explicação, nem palavra que conforte... o tipo de coisa que nunca deveria acontecer, com alguém como vc! Vai em paz. Só desejo muito conforto para toda sua família!!"

Fernanda Keulla, apresentadora e ex-BBB

"AME AGORA!

FALE AGORA!

DEMONSTRE AGORA!

ABRACE AGORA!

RESPONDA AGORA!

A VIDA É UM SOPRO!

@cabitten sempre tão educada e carinhosa em nossos encontros... Descanse em paz! Meu conforto e solidariedade a toda família. @bellebitten um beijo no seu coração"

Marco Antônio di Biaggi, cabelereiro

"Que tristeza meu DEUS! Estou arrasado !!!! Quantos momentos inesquecíveis com a Carol ! Meus sentimentos e orações pra família q eu adoro e pra Belinha ! DESCANSE NOS BRAÇOS DO SENHOR MEU AMOR Hoje o mundo ficou mais triste Carol"

Aline Riscado, modelo e apresentadora

"Que Deus conforte o coração da família e que os seres de luz recebam a Carol com muita luz na sua passagem".

Gominho, influenciador digital

"Quis por uma imagem de algo lindo que eu ja tenha presenciado. Achei essa foto de um por do sol Na Croacia. Acabei de chegar do treino e deitei. Ainda nem ma banhei. As notícias que percorrem em todos os lugares são tristes e faz pensar. Tales no Fashion Week e Caroline quase agora no mar. A primeira coisa que me abateu, foi pensar em como fica os familiares e amigos. Depois na brusca interrupção da vida. Assim, do “nada”... E logo depois me veio a angustia de que nada nos assegura nessa vida para ser eterna. Ela ocorre a todo tempo. Segundo a segundo!! E vai passando e passando... Os clichês existem, porque são reais. “A VIDA É UM SOPRO” minha gente linda. E eu estou aqui para viver cada dia como se fosse o ultimo, sim! Eu preciso amar quem eu amo e demonstrar. Brigar com quem briguei e pedir sim desculpas, mesmo se eu estiver certo (Sou ariano torto e detesto estar numa energia errada com alguém) Chamar os amigos aqui pra casa e do nada virar uma festa até a multa do condomínio chegar (perdão vizinhos. As vezes é inevitável brecar a alegria, mas como estão vendo eu parei com as resenhas) Acordar sabe la porque feliz da vida e torar o som no ultimo volume (Jamais viverei sem musica) E a coisa que mais tenho trabalhado em mim. O tentar entender o próximo(ah como é difícil) mas tão necessário pra viver na sintonia!! Falei isso tudo, mas o resumo é : VIVER É A MINHA MAIOR ALEGRIA! Eu não sei ate quando estarei por aqui e se depois vou pra outro canto dessa galáxia e além. Mas enquanto eu estiver, batalharei pra ser Alegria!! Ser Amor!!! Ser Paz!! Descansem em Paz Caroline e Tales"