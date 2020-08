Famosos lamentam morte de Chica Xavier; veja homenagens

Famosos lamentaram a morte da atriz Francisca Xavier Queiroz de Jesus, a Chica Xavier, aos 88 anos, na manhã deste sábado (8). Nascida em Salvador, em 1932, Chica Xavier estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ela morreu às 4h20 e lutava contra um câncer.

Veja o depoimento emocionado de artistas:

Lázaro Ramos

"Hoje as lágrimas correm como um Rio. Dona Chica Xavier é uma das pessoas mais especiais que conheci na vida. Quando ainda na Bahia eu sonhava em ser ator era ela uma das minhas inspirações. Cheguei ao Rio e tive o privilégio de trabalhar com ela e generosamente como fazia com todos ela me acolheu, me passou ensinamentos, me apresentou a sua linda família, e abriu as portas da sua casa para que eu soubesse que ali onde ela era yalorixa era um lugar de fé e acolhimento.

Obrigado Dona Chica por inspirar e se doar como se doou. Obrigado pelo amor e talento que nos ofereceu. Obrigado por ser a prova da possibilidade de um amor duradouro como o seu com Seu Lelé. E obrigado por ser essa presença nobre que a senhora era em cada aparição na televisão. Pra um jovem sonhador foi o sinal que eu precisava para saber que era possível.

Vou chorar muito, mas também terei a certeza de que a senhora, professor Jorge Portugal e professor Jaime Sodré estarão cumprindo as suas funções de ancestrais, cuidando de nós e nos inspirando. Axé Mãe Chica".

Chica Xavier morreu neste sábado (Foto: Reprodução/Instagram Luana Xavier)

Taís Araujo

"O céu recebe hoje a nobreza. Entre nós vivia uma nobre, uma rainha elegante, sábia, afetuosa, agregadora, ombro e colo para muitos. Salve a rainha Chica Xavier! Que Deus conforte seu companheiro por mais de 60 anos, o senhor Clementino Kelé, seus netos Luana Xavier, Ernesto Xavier e toda a família de sangue e de santo, além de todos nós, admiradores dessa rainha".

Érico Brás

"Mais uma Rainha que se vai e deixa um legado incrível. Descanse em paz, Chica Xavier".

Cacau Protásio

"Muita festa hoje no céu! A rainha Chica Xavier subiu, ela está agora ao lado do nosso senhor Jesus Cristo. Eu cresci vendo essa mulher abrindo portas, ela me fez acreditar que seria possível. Vai com Deus! Obrigada".

Glória Perez

"E 2020 levou a Chica Xavier. A querida Chica. O sábado amanheceu triste".