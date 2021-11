Famosos lamentam morte de Marília Mendonça: 'Uma menina genial'

Famosos e autoridades lamentaram a morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, em um acidente de avião em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5).

"Estou aqui arrasada com a morte de Marilia Mendonça, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste", escreveu a baiana Gal Costa, que gravou uma música com Marília.

A também baiana Daniela Mercury lembrou a família da sertaneja. "Estou arrasada e em choque com a morte de Marilia Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo,pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho", postou.

Wesley Safadão disse que Marília sempre será lembrada. "Sua estrela brilhará para sempre, descanse em paz Marília Mendonça. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião!".

"Não faz nenhum sentido. Meus sentimentos e muita, muita força aos familiares", postou o ator Marcelo Médici. A também atriz Fabíula Nascimento externou sua consternação. "Que tragédia. Que injustiça meu Deus. Marília Mendonça rainha absoluta. Peço aos deuses que coloquem a família nos braços e de forças para passar por essa tristeza".

Caetano Veloso lembrou que cita Marília Mendonça duas vezes na sua música Sem Samba Não Dá, do seu último disco. "O arrebatamento diante das Patroas (em que Mendonça canta com Maiara e Maraísa) e do trecho de show em que Leo Santana se apresenta ao lado dela e da banda Didá era tão grande que não só me pareceu justo que ela surgisse duas vezes na cação como que, em uma delas, seu nome viesse como Mar(av)ília Mendonça. Senti alívio quando li, cerca de uma hora atrás, notícia de que ela passava bem, apesar de estar num avião que caíra", escreveu o cantor. "Agora fiquei sabendo que, na verdade, ela morreu no acidente. Estou chorando. Acho que nem posso acreditar", acrescentou.

O padre Fábio de Melo também lamentou a morte. "Não é só uma voz que se cala; é uma filha que se foi, é uma mãe que não volta. Quantos morrem naquele que morre? Com você, Marília, morreu uma multidão", escreveu.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, foi mais um a deixar sua solidariedade à família. "Que Deus conforte a família e os amigos de Marília Mendonça e das outras quatro vítimas dessa tragédia. Perdemos uma das vozes mais marcantes do Brasil, mas essa perda repentina, com certeza, não apagará o legado dessa jovem artista tão querida e talentosa".

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falou da perda. "Lamento o falecimento da cantora Marília Mendonça e demais integrantes de sua equipe, em decorrência de acidente de avião ocorrido em Piedade de Caratinga, nessa sexta, 5/11. Meus sentimentos aos familiares das vítimas e aos fãs dessa artista tão querida por todos nós mineiros".