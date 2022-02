Famosos lamentam morte de Paulinha Abelha: 'Deus te quis pertinho dele'

A cantora Paulinha Abelha morreu nesta quarta-feira (23), em Aracaju, onde estava internada em estado de coma desde o dia 11 de fevereiro. Aos 43 anos, a artista faleceu às 19h26, em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas redes sociais, famosos lamentaram a perda da artista.

Wesley Safadão: "Que tristeza te perder tão precocemente @paulinhaabelha! Que sua passagem seja de muita luz e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos!"

Que sua passagem seja de muita luz Paulinha, e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos! ???? pic.twitter.com/E8Qhf9uX9w — Wesley Safadão (@WesleySafadao) February 23, 2022

Gretchen: "LUTO. MEU DEUS. NÃO CONSIGO ACREDITAR. Minha linda! Deus te quis pertinho dele. Pra acalentar o céu como a tua voz. Você nunca será esquecida. Amo você pra sempre!"

Ed Gama, ator: "Impossível acreditar nisso! Paulinha é eterna em minha vida, no meu coração e na memória de todos os brasileiros Obrigado rainha, você fez história e jamais será esquecida."

Juliette, influencer e ex-BBB:

Meu Nordeste está em luto pois uma das maiores vozes do forró nos deixou hoje. Paulinha Abelha marcou gerações, inclusive a minha, e é com a sua música e carisma que sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Paulinha. — Juliette (@juliette) February 23, 2022

Mumuzinho, cantor:

Aos familiares, amigos e fãs da Paulinha e do Calcinha Preta, todo o meu sentimento. Nossa música sempre ganhou com ela e vai continuar ganhando, seu legado será eterno. Deus abençoe vocês! ???? — Mumuzinho (@MumuzinhoC) February 23, 2022

Simone e Simaria, dupla sertaneja: "Paulinha, me diz o que é que eu faço".

Matheus e Kauan, dupla sertaneja: "Não conseguimos colocar em palavras o vazio que fica aqui pra todos os amigos, fãs e familiares".

Rico Melquiades, vencedor do programa A Fazenda 21: "Paulinha fez história com sua incrível voz e carisma no palco. Feliz que pude realizar o sonho de conhecê-la".

Bráulio Bessa, poeta: "Descansa, Paulinha. Deus te receberá com todo amor e cuidará dos que sentem a dor de sua partida. Você escreveu uma linda história!", disse em um comentário compartilhado na página oficial da cantora.

Mel Rios, cantora: "Força a todos os familiares, fãs, amigos, empresários, Deus está no comando de tudo e ele determina Descanse em Paz querida."

Batista Lima, cantor: "Meu Deus e nosso Pai! Conforta todos os familiares e amigos da nossa querida Paulinha!"

Lipe Lucena, cantor: "Triste demais."

Renno Poeta, sanfoneiro: "Que notícia triste."