Famosos passam perrengue em Réveillon de luxo na Bahia; entenda

O prometido era luxo, sossego e conforto, mas o Réveillon Mil Sorrisos, em Barra Grande, na Bahia, tem entregado diversos perrengues aos famosos que vão começar 2022 por lá, informou a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off.

A principal queixa das estrelas é em relação ao transporte, já que o local onde os shows acontecem fica bem distante dos hotéis e, para piorar, as opções para se locomover na região são escassas. Os poucos meios de transporte particulares que funcionam na cidade estão cobrando valores exorbitantes aos passageiros.

“O transporte da cidade simplesmente resolve cobrar R$ 200, R$ 300 para levar as pessoas ao evento e, na volta, cobram o que querem. Uma extorsão, uma vergonha. Cheguei domingo e já gastei R$ 800 de moto. Qualquer trecho estão cobrando entre R$ 80 e R$ 100, sendo que uma corrida dessa custa R$ 10, no máximo. As pessoas não têm o que fazer e acabam pagando, porque não existe um transporte oficial do evento”, desabafa uma fonte que preferiu manter o anonimato.

Famosos como Gabigol, Felipe Prior, Giullia Buscacio, Lary Bottino, Kerline Cardoso, João Guilherme, entre outros, estão por lá. Eles se viram obrigados a alugar quadriciclos para andar pela região.

Outro problema enfrentado é em relação às condições em que a cidade se encontra após as chuvas. “Depois das chuvas, zero cuidado com o público. A cidade está cheia de lama. Estamos atolados em lama e pagando uma fortuna para se locomover”, reclamou a fonte anônima da colunista.