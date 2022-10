Famosos perdem seguidores após posicionamento político; confira lista

O primeiro turno ocorreu no último domingo (2), mas diversos artistas estão colhendo o fruto do posicionamento político há alguns dias. Muitos decidiram contar para quem iria o voto e receberam uma enxurrada de deslikes e críticas nas redes sociais.

Alguns nomes importantes da mídia brasileira sofreram com a quantidade absurda de seguidores que deixaram de seguir, prejudicando completamente o engajamento no microblog. Confira a lista abaixo.

Carlinhos Maia

(Foto: Reprodução / Instagram)

O humorista, de início, tinha contado que não iria se posicionar politicamente porque não queria perder patrocínios. Mas, com as eleições chegando, o alagoano resolveu dizer aos milhares de seguidores que votaria no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com isso, ele perdeu cerca de 200 mil pessoas.

Neymar

(Foto: Reprodução / Instagram)

Na última semana antes das eleições, o craque do Paris Saint-Germain revelou, através de um vídeo, que o seu voto era 100% para Jair Bolsonaro (PL). Com o posicionamento na mídia, o jogador foi muito xingado e precisou limitar os comentários nas redes sociais, como Instagram e TikTok.

Yudi Tamashiro

(Foto: Reprodução / Instagram)

O ex-apresentador do SBT já sabia que iria perder seguidores e contou nos stories do Instagram que acreditava em seus valores ao revelar apoio ao presidente de direita. "Ontem, eu tinha quatro milhões de seguidores, hoje eu tenho três milhões e 900 e não para de cair mais", disse.

Paolla Oliveira

(Foto: Reprodução - Instagram / Globo)

A atriz, que sempre pregou em prol das causas LGBTIQA+, contou na internet que era a favor do retorno de Lula à presidência. De acordo com apurações dos fãs da artista, Paolla perdeu mais de 50 mil seguidores até o último domingo (2).

Karina Bacchi

(Foto: Reprodução / Instagram)

Desde o fim do seu casamento com Amaury Jr, a ex-atriz Karina Bacchi tem demonstrado afeto e apoio ao presidente Bolsonaro. Com isso, a famosa evangélica perdeu vários seguidores, mas acabou recebendo muito mais likes dos fãs do chefe do executivo.

Bianca Andrade

(Foto: Reprodução / Instagram)

A empresária e milionária Bianca Andrade tem se posicionado há alguns meses em relação ao voto para presidência. Ela, que tinha 18 milhões de seguidores, caiu para 17,9 milhões em poucos dias. "Podem ir! Bom que eu faço uma festa de 18 milhões de novo", debochou.

Deolane Bezerra

(Foto: Reprodução / Instagram)

Sem poder fazer propaganda para o governo por causa da estadia em A Fazenda 14, Deolane Bezerra já tinha comentado antes que perdeu vários contratos publicitários após ter revelado que era 100% petista. "Vocês devem ter visto que muitos artistas estão 'perdendo' publicidades e trabalhos por se posicionar", comentou.