Farm acerta em cheio ao levantar a bandeira da sustentabilidade

nota 0

Uma mulher andava na rua com a filha. A máscara da criança começou a cair. A pequena pedia ajuda, mas a mulher, impaciente, preferia o celular.

nota 10

Uma moça sempre passeava com um cachorro, mas agora faz o trajeto com dois. O outro é o da vizinha idosa. Um jeito de ajuda-la, na pandemia.



Novo tempo

Lançar uma coleção nesse momento delicado, de pandemia, é repensar muitos conceitos. E a Farm acerta em cheio quando levanta a bandeira da sustentabilidade e aposta na primeira coleção carbono neutro, batizada Futuro Presente. Vale destacar que a brand carioca se compromete com as mudanças climáticas, calculando a emissão de gases de efeito estufa, e lançando um projeto de reflorestamento: plantando 1.000 árvores por dia, todos os dias. Além disso, o Verão 21 nasce com produtos em cocriação com as mulheres do povo Yawanawa e a linha re-FARM ampliada, uma das principais iniciativas de upcycling da marca. Peças lindas e ecologicamente corretas.

Amiga da onça

Fala sério, você ainda não se convenceu que a estampa de onça é a queridinha das prints? Ela combina com todas as outras e casa perfeitamente. Mostre seu lado selvagem e descole uma bag com toda trabalhada na oncinha, como essa encontrada no e-commerce da Bolovo (www.bolovo.com.br). Dica de stylist: faça um combo com as listras e espere os elogios. Preço: R$ 209.

Hype do momento

Que tal montar um lookinho com o bucket, chapéu hype do momento (os viciados das redes sociais podem confirmar o sucesso da peça). Esse confeccionado em veludo cotelê com bordado divertido, você arremata na Riachuelo (riachuelo.com.br) por R$ 49. Invista em um visu noventinha com pegada street e faça bonito.

Vibe pandemia

Vocês estão adeptas do estilo comfy nessa quarentena? Então dá só uma espiadinha nesse modelito especial com pelinhos da marca Ana Capri (anacapri.com.br), aquele calçado para não querer tirar dos pés. Preço: R$: 99,90.

Tem que ter

Uma mochila estilosa é sempre muito bem-vinda nas produções descoladas, sendo o tipo de peça perfeita para carregar tudo que precisamos. O vixe amou a versão da Rebeca Matos Ateliê (@rebecamatosatelie), que investe em uma moda autoral e sustentável e arrasou no modelito. Preço: R$ 218.