Farm lança coleção em parceria com a diretora de arte Lulu Novis

Obra de Arte

Se tem uma coleção que é pura inspiração nessa temporada, é a da Farm (farmrio.com.br) em parceria com a diretora de arte carioca Lulu Novis. O mood flerta bem com o espírito deste momento: peças com multifunções, ou seja, aquelas que oferecem possibilidade de muitas produções e são indispensáveis em um guarda-roupa inteligente. Vestidos longos, kimonos, saias e blusas são os destaques da collab e nascem coloridos e valorizando a estamparia, que é a identidade da brand.

Puro lacre

Pense em um par de tênis bafônico, digno de disparar qualquer coração mais fashionista. É bem o caso deste modelito garimpado na loja virtual Be Femme (lojabefemme.com), que o vixe, simplesmente, amou. Dica de stylist: Nem precisa se preocupar com o look do dia porque a peça vai roubar a cena. Sai por: R$ 279,97

Famoso dos quadrinhos

Adora um personagem vintage, como o Snoopy? Então, se prepara para conferir as camisetas da Levi’s (levi.com.br) inspiradas nesse cachorrinho fofo que fez tanto sucesso nos quadrinhos e na televisão. Se a moda é também uma ferramenta para a gente se divertir e recordar o passado, nada como um modelito trendy para você chamar de seu. Preço: R$ 129,9.

Achadinho

Uma camiseta divertida para quebrar a monotonia do visu. Quem quer embarcar nessa onda e descolar uma tee trendy, vale dar aquela espiadinha no e-commerce Shop 77 (shop77.com.br). A peça sai por R$ 59,9 e garante aquela pitada de criatividade à sua produção.

Brilho total

Está a fim de uma peça de impacto para incrementar o visu basiquinho de sempre? Olhos abertos para esse par de brincos glam, garimpado no e-commerce da Francisca (franciscajoias.com.br), que custa R$ 69,9. Depois, é só aplicar bastante gel no cabelo para deixar a peça aparecer. Bem luxo!

Para tombar

Nesse momento, depois de tanto usar pochete, para fazer bonito com esse acessório, tem que ser aquele muito bem pensado, de total efeito. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para o modelito baphooooo arrematado no e-commerce da Sri Clothing (sriclothing.com). Fala sério: Tem como resistir?! Custa R$ 199.