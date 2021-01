Faroeste aposta que STJ acatará denúncia contra desembargadoras presas

Investigadores da Operação Faroeste apostam alto que o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes, acatará a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra as desembargadoras Lígia Ramos Cunha e Ilona Márcia Reis, presas há mais de um mês por suspeita de envolvimento com a venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). A avaliação, segundo integrantes do MPF na Faroeste, se deve ao farto material apreendido pela PF em 14 de dezembro do ano passado, quando foram deflagradas as duas últimas etapas na operação e dos indícios fornecidos pelo advogado Júlio César Cavalcanti, que firmou delação com a Procuradoria-Geral da República.

Tanque cheio

Para as fontes ouvidas pela coluna, o chamado conjunto probatório contém elementos que tornariam praticamente impossível a recusa da denúncia contra as magistradas e outros seis advogados acusados de ligação com o esquema. Entre eles, os irmãos Rui e Arthur Barata, filhos de Lígia Ramos.

De regresso

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa decidiu convocar todos os 63 deputados estaduais para votarem pessoalmente na eleição secreta para a presidência da Casa, em 1º de fevereiro. Será a primeira sessão presencial na Assembleia desde que a OMS declarou a pandemia, em 11 de março de 2020. No entanto, o protocolo do Legislativo contra a covid-19 permite no máximo 40 deputados simultaneamente no plenário. Os outros 23 terão que se dividir entre o saguão onde fica a galeria dos ex-presidentes e a sala do cafezinho. Fora as emissoras de TV, a imprensa ficará restrita às salas das comissões e a uma das galerias superiores.

Linha e agulha

O ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, desembarcou ontem na capital federal em meio ao acirramento das negociações em tono das disputas pelo comando da Câmara e do Senado. Em Brasília, Neto era esperado no início da noite para uma rodada de articulações com cardeais democratas e de partidos alinhados ao deputado Baleia Rossi (MDB-SP), candidato apoiado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ao mineiro Rodrigo Pacheco, nome do partido na corrida do Senado.

Além da conta

Turistas que visitaram Morro de São Paulo recentemente se depararam com um reajuste repentino de 33% na taxa cobrada para acesso ao mais badalado ponto turístico de Cairu. De R$ 15, o valor passou para R$ 20, sem aviso prévio ou divulgação ampla. É que o prefeito anterior da cidade, Fernando Brito (PSD), decretou o aumento durante as festas de fim de ano, no apagar das luzes de sua segunda gestão. O sucessor, Hildécio Meireles (DEM), que era aliado e virou inimigo de Brito, achou por bem manter.

Check-list

Preso em regime domiciliar, o ex-ministro Geddel Vieira Lima deixará o apartamento onde mora, no Chame-Chame, para realizar uma bateria de exames hoje. A saúde de Geddel é a única razão que impede seu retorno para a cadeia.