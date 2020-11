Farol da Barra, finalmente, liberado para visitas

Com as atividades suspensas desde março por conta da pandemia do novo coronavírus, nesta sexta-feira, foi realizada uma cerimônia fechada para convidados e imprensa para marcar a reabertura de visitações ao Farol da Barra. A retomada é feita com base no decreto municipal da fase dois, que ocorreu no mês de agosto, autorizando a reabertura de museus, bares, restaurantes, academias e salões de beleza. O retorno acontece após o Farol da Barra ser premiado como Farol do ano de 2020, troféu concedido pela Internacional Association Of Marine Aids to navigation and Lighthouse Authorities (IALA). Um reconhecimento ao trabalho de conservação, acesso ao público e educação, destacando o local entre os mais preciosos do mundo.

Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador, reabre seguindo os protocolos de saúde impostos pelas autoridades sanitárias, que envolve a aferição de temperatura na entrada, dispensers de álcool em gel distribuído em toda área de circulação, o uso obrigatório de máscara, além de placas com orientações sobre o distanciamento social. O horário de funcionamento também passou por mudanças, operando das 10h às 18h, de terça a domingo.

A capacidade de ocupação do Forte, também sofreu alteração. Antes da pandemia o local suportava aproximadamente 450 pessoas e agora cada recinto possui uma quantidade máxima de pessoas. Todo esquema de lotação é exposto através de placas informativas e funcionários que controlam o acesso. Em 2019, o local recebeu 20 mil visitantes na alta temporada, e na baixa entre 7 a 8 mil.

O vice almirante André Luiz de Santana Mendes esclarece que a retomada não foi executada assim que ocorreu a liberação devido à preocupação em atender todos os regulamentos de segurança para ter a garantia de que o ambiente se adequaria plenamente. “Observamos todos os protocolos que deveriam ser seguidos para a reabertura, treinamos nossa equipe e verificamos cada etapa de segurança, para que os visitantes do Brasil e do mundo, possam usar esse patrimônio que é de todas as gerações”, comentou.

“Muito além de um cartão postal, o Farol da Barra é a mais antiga edificação militar no Brasil, construído em 1534. Em 1975, tornou-se um museu e em 1998 adotou o nome de Museu Náutico da Bahia”, detalhou o comandante Reubem Belo Costa. Ele contou que o museu é único do gênero em todo estado e foi o primeiro farol do Brasil e de todo continente americano.

O visitante pode observar no museu o diverso acervo de achados arqueológicos submarinos importantes na construção da história do Brasil. “O Forte é muito importante na construção da cidade e do desenvolvimento dela, ele não só provê segurança aos navegantes, como tem uma relação emocional com a população”, avaliou o comandante.

A advogada Poletianne Souza, veio do Mato Grosso do Sul para conhecer Salvador pela primeira vez. Há uma semana na cidade ela relata que estava ansiosa para a reabertura do Farol, pois o lugar é o topo da lista de locais que queria conhecer na cidade, porém havia sido informada que o monumento não estava funcionando. “Quando cheguei, pensei que estava tudo funcionando e foi um choque ver que estava fechado. Agora que vai reabrir sinto que a viagem valeu a pena”, disse.

O público também tem acesso ao pátio do forte, onde estão alguns canhões, a torre do farol e podem contemplar uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos. Os ingressos podem ser adquiridos mediante agendamento ou diretamente na bilheteria do Museu Náutico da Bahia, custam R$ 15 | R$ 7,50 (meia-entrada para estudantes, idosos e professores). Moradores de Salvador pagam R$ 5, mediante apresentação de comprovante de residência.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro