Fãs criam petição para ter Agostinho Carrara como protagonista do GTA 6

Imagina o agostinho no Gta 6 planejando um assalto na pastelaria do beiçola? Ja quero

O Agostinho vai lutar contra os Ubers no GTA 6?

ja imaginou atropelar o povo com um carrara taxi no GTA 6?

Agostinho Carrara no GTA 6, eu só não consigo parar de imaginar os melhores looks do jogo! <3 pic.twitter.com/xcZILkgvY1