Fãs criam petições contra Robert Pattinson no papel de Batman

Ainda não foi confirmado, mas é provável que Robert Pattinson atue como Batman no novo filme do super-herói. Mesmo sem certeza, os fãs do personagem da DC Comics já estão se posicionando contra a escolha e fizeram petições na internet para substituir o ator. Um dos abaixo assinados pede para que a Warner Bros. não escale o ator da saga Crepúsculo para viver Batman.

"Não cometam o erro Batfleck de novo. Pelo amor de tudo o que é sagrado, pare de destruir o Universo DC", diz a descrição da petição. Até às 10h50 desta sexta-feira, 17, 188 pessoas haviam assinado o documento online.

O termo "Batfleck" faz referência ao ator Ben Affleck, que viveu o herói em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. Por muito tempo, ele foi cotado para repetir o papel em The Batman, mas em janeiro acabou deixando o projeto.

Outra petição, feita na mesma plataforma da anterior, conseguiu 45 assinaturas. Nela, o autor diz que colocar Robert Pattinson no papel de Batman é uma "completa brincadeira". "Este seria o pior elenco para o cavaleiro das trevas", completou.

Um terceiro abaixo assinado pede que o ator Armie Hammer seja o Batman. "Escolher Robert Pattinson ou qualquer outra pessoa além de Armie Hammer neste momento seria uma piada", diz a descrição do pedido, que teve 24 assinantes.

Embora o acordo entre Pattinson e a Warner Bros. ainda não esteja fechado, a revista Variety garantiu que as partes estão próximas de um acerto.

O novo filme será intitulado The Batman e está programado para estrear no dia 25 de junho de 2021. Ele focará em um Bruce Wayne mais jovem do que nos longas anteriores.