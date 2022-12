Fãs de RBD se decepcionam após fake news circular sobre show no Brasil

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (14), diversos fãs da antiga banda Rebelde, do México, ficaram eufóricos com a possibilidade de ter uma possível turnê do grupo no Brasil.

No Twitter, circulou a informação de que a banda estaria no país em outubro do próximo ano, já com show supostamente confirmado no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

No entanto, segundo a assessoria da Arena BSB, em resposta ao Estadão, o grupo não virá ao Brasil no próximo ano e não existe nada confirmado na agenda dos integrantes do RBD.

Os rumores ocorreram após a reunião dos ex-colegas de elenco no casamento da atriz Maite Perroni, que ocorreu em outubro. Após isso, o Twitter da banda começou a publicar diversas postagens, dando pistas sobre uma possível volta.