Fãs lembram 10 anos da morte de Michael Jackson com homenagens

Desde as primeiras horas desta terça-feira, 25, internautas do mundo inteiro relembraram a morte de Michael Jackson, considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, que completa 10 anos.



O cantor morreu após uma parada cardíaca, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 25 de junho de 2009. O astro não estava respirando quando os paramédicos chegaram à mansão dele, em Holby Hills. A notícia de que o cantor havia sofrido um ataque cardíaco e morrido de maneira inesperada foi divulgada em primeira mão na época pelo site TMZ.

Dez anos depois, a imagem pública de Jackson continua divisiva. Um documentário recente da HBO, "Leaving Neverland", voltou a trazer à tona acusações de pedofilia contra o cantor. Apesar disso, sua obra permanece intocada.

Mesmo morto, o cantor continua rendendo - inclusive financeiramente. Segundo cálculo da revista norte-americana “Forbes”, o espólio de Jackson arrecadou US$ 2,1 bilhões (R$ 8,6 bilhões) desde 2009. Esse valor equivale ao que, se estima, o artista recebeu em vida, durante os 45 anos de sua carreira, que começou ainda criança, com o The Jackson 5.

Nesta terça-feira, os internautas criaram a hashtag "10 anos sem Michael Jackson" (#10YearsWithoutMichaelJackson) e fizeram homenagens ao cantor. "Uma lenda nunca morre" e "nós sempre vamos te amar" são os principais comentários.