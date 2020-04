Fãs transformam participantes do BBB20 no sexo oposto; veja resultados

Flaviano, Ivo, Mano, Gílson, Marcelo, Mário, Theo, Rafael e Babi. Esses são os atuais competidores do BBB20 - ou quase isso. Os fãs do programa deram um show de criatividade e transformaram os participantes em suas versões do sexo oposto. O visual hipotético das oito sisters e de Babu, único brother restante, fez sucesso nas redes sociais.

Na montagem, foram apresentados: Flayslane como Flaviano, Ivy como Ivo, Manu como Mano, Gizelly como Gilson, Marcela como Marcelo, Mari como Mario, Thelma como Theo, Rafa como Rafael e Babu como Babi.

"Mari virou o Padre Fábio de Melo", "Babu está parecendo a Gloria Groove", "Mentira que a versão masculina da Rafa é o Latino", "Mário e Theo lindos" foram alguns dos comentários feitos fãs.

Confira as transformações e, em seguida, os participantes do BBB20 na vida real:

Flayslane, Ivy e Manu

Gizelly, Marcela e Mari

Thelma, Rafa e Babu

(Fotos: Divulgação/TV Globo)