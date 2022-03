Fashion Show in Bahia revela talentos e eleva autoestima de jovens modelos da periferia

Traje de gala para uma noite de celebração no Subúrbio Ferroviário. Na próxima quinta-feira (9) acontece o lançamento do Fashion Show in Bahia, um filme de moda que contou com mais de 50 modelos de agências da Bahia, São Paulo e Pernambuco. O lançamento será no Espaço Cerimonial Brunelli, em Periperi.

O acesso é restrito a pessoas que estão com ciclo vacinal completo e será cobrado o uso de máscaras durante toda a cerimônia, dirigida pelo modelo Ednei William - revelação do Afro Fashion Day.

A produção é assinada por Ualisson Costa, produtor de moda e cultural que é responsável por eventos como o Miss Praia Subúrbio. "Todos os modelos dessas agências são modelos que foram encaminhados por nosso trabalho e que hoje seguem uma carreira profissional fora do estado da Bahia", afirmou Ual.

O produtor justifica que esse evento tem objetivo de elevar a autoestima dos modelos e artistas e sonha que um dia seu trabalho seja uma grande referência para toda a Bahia.

Além do filme, o evento também marca o pré-lançamento da Batalha Cultural Todos na Rua.