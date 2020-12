Fátima Bernardes passa bem após cirurgia e tem previsão de alta

A cirurgia de Fátima Bernardes para retirada do câncer no útero, realizada neste domingo, 6, foi bem sucedida e a apresentadora pode receber alta ainda hoje, segundo Túlio Gadelha.



O deputado federal compartilhou um story em seu Instagram, ontem, comemorando a boa notícia e agradecendo a todos os fãs, amigos e familiares que torceram pela recuperação da companheira



"Deu certo! "As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, amanhã estaremos em casa", escreveu. Ela também repostou a publicação do namorado na sua rede social.



Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 7, Patrícia Poeta também confirmou a informação sobre o estado de saúde da apresentadora da atração. "A gente ficou sabendo que ela [Fátima] já está caminhando pelo quarto e vai ter alta hoje"



Faustão deseja forças para Fátima Bernardes



Neste domingo, 6, no final do programa Domingão do Faustão desta semana, o apresentador Fausto Silva pediu que seus telespectadores fizessem uma corrente de fé para que a colega se curasse da doença.



"Eu queria pedir a todo mundo que tem, como todos nós, amizade, carinho, respeito e muita devoção por essa mulher extraordinária chamada Fátima Bernardes, que enfrenta o desafio de uma doença forte, terrível, mas que ela vai superar", disse ele.



"Para quem, como eu, que sou amigo há mais de 30 anos e sei por tudo o que ela já passou na vida, ela vai superar isso também. Você, com a sua fé, pode ajudá-la e muito, assim como já aconteceu com diversos outros colegas", continuou o apresentador



"Fátima, não tenha dúvidas que a força da garota do Méier [bairro onde ela nasceu, no Rio de Janeiro] vai estar mais forte do que nunca para superar esse desafio que você vai enfrentar e todos nós vamos rezar para você passar logo por isso e voltar a trabalhar normalmente. Um beijo!", finalizou Faustão.

* estagiária sob supervisão de Charlise Morais