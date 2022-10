Fátima Bezerra está matematicamente reeleita governadora do RN

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, está matematicamente reeleita para o cargo. Com 71,91% das urnas apuradas, ela atingiu 58,49% dos votos e não pode mais ser alcançada por Fabio Dantas (Solidariedade), que até então marcava 22,45%, em segundo lugar. Em terceiro aparece Capitão Styvenson (Podemos), com 16,75%.

Maria de Fátima Bezerra tem 67 anos. Em 1980, formou-se em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), é a 56.ª e atual governadora do Rio Grande do Norte.