Fátima primeira-dama? Túlio Gadelha anuncia pré-candidatura à prefeitura de Recife

O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) anunciou que é pré-candidato a prefeitura do Recife. A revelação foi feita durante entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (29).

"Tomamos todas as precauções e cuidados em relação à Covid-19, reunimos a imprensa pernambucana e os nossos pré-candidatos a vereador (temos os melhores) para falar sobre os posicionamentos do PDT municipal em relação às eleições de 2020. É oficial: teremos candidatura própria no Recife", escreveu Gadêlha em suas redes sociais.

"Está na hora de oferecermos um projeto alternativo para nossa cidade, construído coletivamente, apresentando uma plataforma de gestão inteligente, mais democrática e sustentável", completou.

Natural de Recife, Gadêlha foi eleito deputado federaç em 2018. Ele ficou conhecido nacionalmente após iniciar um relacionamento com a jornalista Fátima Bernardes, que pode se tornar primeira-dama.