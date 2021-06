Faustão é internado em São Paulo com infecção urinária

O apresentador Fausto Silva passou mal na manhã desta quinta-feira (10) e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Exames apontaram uma infecção urinária, segundo o Notícias da TV. Por conta disso, as gravações do programa de domingo (13), que aconteceriam amanhã, foram canceladas. É a primeira vez nos mais de 32 anos na Globo que o apresentador vai deixar de gravar um Domingão por conta da saúde.

Faustão passa bem e poderia até voltar para casa hoje, mas o tratamento exige medicação intravenosa, que pode causar alterações na glicemia e pressão. Por isso, os médicos decidiram que ele deve ficar internado e alta está prevista para o sábado.

A Globo ainda não definiu o que fará no domingo. Há possibilidade de reprisar uma edição ou fazer um mix de vários programas, selecionando apresentações da Super Dança dos Famosos.

Embora seja a primeira vez que Faustão não grava por problema de saúde pessoal, ele ficou sem gravar de 15 de março de 2020 a 23 de agosto de 2020 por conta da pandemia de covid-19. Os estúdios foram fechados e as edições eram reprisadas. Mesmo assim, o apresentador gravou ações de merchandising e "cabeças", que são as falas que dão início às apresentações e quadros.