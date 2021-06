Faustão fora da Globo: relembre frases e bordões famosos do apresentador

Quem achava que Fausto Silva ficaria na TV Globo até dezembro, ‘erroooouuu!’ O agora ex-apresentador do Domingão do Faustão, que se virou nos 32 anos para manter-se líder de audiência nas tardes dominicais, foi defenestrado antes do previsto e será substituído até o final do ano, em definitivo, por Tiago Leifert.

A dança dos famosos na cadeira de apresentação do Domingão só deve ser finalizada no início de 2022, quando Luciano Huck chega para ocupar o espaço com um novo projeto.

Agora, mais do que nunca, com Fausto fora da Globo, os fãs terão que aguardar alguns meses para revê-lo na telinha, na volta à Band TV, onde surgiu com o ‘Perdidos na Noite’. E como quem sabe faz ao vivo, separamos de supetão alguns dos bordões e frases mais célebres de Faustão como tratamento precoce (é brincadeira, bicho!) para sua saudade.

A lista vai logo depois dos reclames do plin plin.