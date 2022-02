Faustão, Huck e mais: saiba quais são os 10 maiores salários da TV aberta

A TV aberta não tem mais o mesmo glamour e a mesma audiência de outros tempos. Mesmo assim, as grandes estrelas das principais emissoras do Brasil ainda recebem salários milionários.

O colunista Ricardo Feltrin, do Uol, fez um levantamento baseado em estimativas de fontes da coluna dentro das emissoras. Nenhuma das celebridades abaixo jamais revelou salários ou faturamento.

Vale lembrar que a lista inclui apenas os salários. Normalmente esses grandes nomes recebem ainda mais com campanhas publicitárioas.

1º lugar - Silvio Santos: R$ 10 milhões por mês

O real salário de Silvio é uma incógnita, mas ele é, de longe, o que mais recebe - afinal, é dono do SBT. Uma prova de sua riqueza é que, em 2015, ele recusou uma oferta de R$ 100 milhões para ser garoto propaganda da JBS.

Silvio recusou pois ele só faz propaganda para empresas suas, como Jequiti e Tele-Sena. E, por isso, recebe o maior cachê do país.

Além disso, ele recebe um vultoso pró-labore mensal do SBT e do Grupo Silvio Santos. Em 2013, segundo a Forbes, sua fortuna líquida era de R$ 2,67 bilhões.

Já sua renda mensal é estimada em R$ 10 milhões pelo colunista.

2º Faustão: R$ 3,5 milhões (ou mais)

Faustão durante muito tempo foi o maior salário da Globo. Após deixar a emissora, seu salário seguiu nas altuas. Atualmente, a nova estrela da Band obtém cerca de R$ 3,5 milhões mensais entre salário, merchandising e participação em anúncios - praticamente o mesmo que ele recebia na Globo.

3º lugar - Luciano Huck: R$ 3,0 a R$ 3,5 milhões

Após ser "promovido" do Caldeirão para o Domingão, Luciano Huck também viu seu salário aumentar. Por ser um ótimo garoto propaganda, com muito trânsito no público A e B, ele ganha entre R$ 3 e R$ 3,5 milhões.

4º lugar - Fátima Bernardes: R$ 2,5 milhões

Fátima viu seu salário disparar após deixar o jornalismo rumo ao entretenimento. A comandante do Encontro recebe, entre salário e merchandising, cerca de R$ 2,5 milhões. Às vezes até mais.

5º lugar - Ratinho: R$ 1,5 milhão

Ratinho não tem mais o mesmo impacto de décadas passadas, mas ainda recebe como tal. Ele trabalha com um sistema de parceria com o SBT e recebe uma fortuna mensal com publicidade.

O SBT até se arrependeu desse modelo de parceria (quando percebeu os enormes ganhos do apresentador) e tentou mudar o contrato para um salário fixo.

Ratinho, obviamente, disse não.

6º lugar - Rodrigo Faro: R$ 1,5 milhão

Agora entrando nas estrelas da Record, Rodrigo Faro recebe, entre salário e "merchandisings", cerca de R$ 1,5 milhão por mês na Record.

Porém, os ganhos multiplicam se somar tudo que Faro ganha com campanhas publicitárias particulares.

7º lugar - Eliana: R$ 1 milhão

Eliana é, depois de Fátima, o segundo maior salário feminino. Além disso, ela também é queridinha dos anunciantes. A estimativa é que, entre propagandas e salário, ela faça retiradas mensais no SBT na casa de R$ 1 milhão, a despeito do seu programa ser semanal.

Fora as campanhas publicitárias privadas.

8º lugar - William Bonner: R$ 1 milhão

O primeiro nome do jornalismo é William Bonner. Apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional, ele recebe ao menos R$ 1 milhão mensais. Além disso, ele também tem um gordíssimo PLR (participação nos Lucros e Receitas) anual na Globo.

9º lugar - Galvão Bueno: R$ 900 mil

Galvão passou recentemente por uma forte diminuição no salário, que era de alguns milhões para R$ 900 mil. Mas engana-se que acha que isso foi mau negócio. Antes, ele era proibido de fazer propagandas, o que agora foi liberado.

Com isso, ele recebe ainda mais que antes - sem contar os vinhos da Bueno Wines, que chegam a custar R$ 300 a garrafa.

10º lugar - Celso Portiolli: R$ 800 mil

O último nome da lista é Celso Portiolli. Entre salários e "merchadisings" no SBT deve tirar algo em torno de R$ 700 mil ou mais, diz o colunista.