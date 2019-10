Faustão participa do 'Mais Você' e se emociona com depoimentos dos filhos

A apresentadora Ana Maria Braga celebrou nesta sexta-feira (18) os 20 anos no comando do Mais Você e recebeu um convidado especial para marcar a data: Faustão. Além disso, o programa de hoje foi feito ao vivo dos estúdios de São Paulo.

Juntos, Ana Maria e Faustão relembraram momentos importantes das carreiras. Esse ano, o apresentador comemorou 30 anos de Domingão.

"O mais importante numa carreira, que hoje serve de exemplo, é você ter uma certa coerência. Serve para toda profissão. No teu caso especificamente, você fala sério e se expõe totalmente. É transparente mesmo.Você gosta do que faz, sabe como fazer, gosta do que faz e não perde", elogiou Faustão.

Ana Maria relembrou uma visita de Faustão em 1999 e o início da carreira do apresentador. Eles falaram sobre momentos marcantes do programa. "Não sei o que a gente vai estar fazendo nos próximos vinte anos. A nossa amizade vai o tempo que for. E eu quero fazer parte de mais comemorações", afirmou.

O apresentador foi homenageado com um Arquivo Confidencial, quadro que faz em seu programa para os convidados. “Eu vou fazer uma coisa agora, quero muito fazer um Arquivo Confidencial com você. É muito difícil, porque você faz muito bem isso”, disse Ana Maria.

“Olha, sacanagem. Eu não estou preparado para chorar. Quer saber o segredo? Eu piso no pé de quem não chora”, brincou Faustão.

(Foto: Reprodução)

A esposa e os filhos deixaram depoimentos especiais para Faustão, que se emocionou. “Não vai fugir da cadeira, não. Amarra ele. Bom, a gente está aqui para dizer tudo que você merece, todas as coisas maravilhosas que você tem feito por nossa família. Eu tenho muito orgulho de estar ao lado de uma pessoa com você que não é machista, quer fazer todas as coisas da melhor forma possível para o outro. Que está sempre fazendo de tudo para que nossa relação não seja acomodada. Eu tenho muito orgulho dessa escolha que eu fiz”, disse Luciana Cardoso. "Se eu pudesse fazer de novo, faria mil vezes. Obrigada por tudo e por estar ao meu lado. Vamos juntos pra sempre. Te amo”, disse a mulher.

Lara, filha do primeiro casamento, e os filhos Rodrigo e João Guilherme também gravaram mensagens. “Oi, pai. Vim aqui te deixar um beijo e agradecer por tudo que você faz por mim e meus irmãos. Você não faz ideia do orgulho e admiração que eu tenho por você. Um beijo, te amo”, falou a filha.

(Foto: Reprodução)

“Oi, pai, tudo bem? Te amo, quero um dia ser igual a você. Você é meu ídolo”, afirmou Rodrigo. o caçula de Faustão. “Te amo muito, você é minha maior inspiração profissional, mas também é o meu maior ídolo pessoal”, falou o filho do meio. “Você é a pessoa mais generosa que eu conheço e o maior pai do mundo. Mesmo muito longe de você eu me sinto perto, no meu coração, porque te amo muito”, disse o rapaz.

“Acho que o maior patrimônio é você ter uma família, digna, e ter orgulho de estar focado nessa coisa. Hoje em dia é o que mais precisa é esse tipo de relação e é o que fortalece. Sucesso, ganhar mais, é ‘quais quais’, o que vale é a hora que você sabe que é seu amigo”, afirmou Faustão.