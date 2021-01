Faustão vai deixar a Globo no final do ano, diz colunista

Após 32 anos, a dupla Faustão e Globo irá se separar ao final deste ano.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, a decisão já está tomada e a atração só vai estar no ar até o final deste ano, quando encerra o contrato do apresentador.

A Globo já tem decidido que, a partir de 2022, a programação dos seus domingos será inteiramente diferente. O “Domingão”, por sua vez, ainda não tem o fim decretado. Estudos serão feitos para avaliar a decisão.

Ao mesmo tempo, Ricardo Waddington, hoje diretor de Entretenimento, ofereceu ao Fausto um programa nas noites de quinta-feira, a partir de uma nova ideia que, juntos, pudessem desenvolver, considerando público, dia e horário diferentes. Mas o apresentador não está disposto a aceitar, informa o colunista.

Após a sua saída da TV Globo, no final deste ano, Fausto informa que irá conversar com o mercado e pode parar numa nova emissora. Ele já trabalhou na Band, por exemplo, onde comandou o Perdidos na Noite.

Boninho chegou a garantir permanência

No final do ano passado já haviam boatos que apontavam pelo fim do ciclo. Mas em outubro, Boninho, diretor da emissora, elogiou Fausto e garantiu que ele não sairia em 2022.

“Esse é o cara! Faustão é um mestre na condução do show. Criativo, divertido e preciso nas suas opiniões. Essa semana foi atacado por jornalistas que não respeitam a profissão e envolveram talentos que eu respeito, como Xuxa Meneghel e Eliana”, escreveu o diretor nas redes sociais.

“Cada um no seu caminho, não merecem ser envolvidos em uma tese maluca e inconsequente. Respeito todos os três, com suas qualidades e características. Sobre o bla bla bla dessa semana, sigo minha parceria com o Faustão. Seguiremos em 21 e apostamos nessa sequência por muitos anos. Talento a gente respeita!”, finalizou.